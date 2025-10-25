Відео
Україна
Над Чорним морем літає американський розвіддрон — що це значить

Над Чорним морем літає американський розвіддрон — що це значить

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 13:27
Оновлено: 13:29
Американський безпілотник RQ-4B проводить розвідку над Чорним морем
Американський розвідник RQ-4 Global Hawk. Фото ілюстративне: Northrop Grumman

Над акваторією Чорного моря помітили стратегічний безпілотник США. Він проводить розвідку поблизу окупованого Криму та російського Новоросійська. Польоти відбуваються на тлі зростання військової активності на південному напрямку.

Про це Новини.LIVE  дізнались з порталу Flightradar.



Де патрулює літак

За даними порталу Flightradar, над Чорним морем літає стратегічний розвідувальний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВПС США з позивним FORTE10. Дрон приділяє особливу увагу району окупованого Криму та російському порту Новоросійськ. Літальний апарат базується на авіабазі НАТО "Сігонелла" на Сицилії. Global Hawk може перебувати у повітрі понад 28 годин і здатен збирати детальні розвідувальні дані з великої висоти.

У Чорному морі патрулює розвідник Америки
БпЛА США над акваторією Чорного моря. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

RQ-4B Global Hawk — стратегічний безпілотник США, призначений для розвідки, спостереження та цілевказання. Він може перебувати в повітрі понад добу й охоплювати території площею до 100 тисяч км² за один політ. Безпілотник оснащений високоточними оптичними, інфрачервоними та радіолокаційними сенсорами, які дають змогу вести спостереження вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Зібрані дані передаються на наземні станції в режимі реального часу, що дозволяє відстежувати пересування військових об’єктів, суден і техніки. Крім розвідки, Global Hawk може виконувати функції цілевказання для ракетних систем і забезпечувати інформаційну підтримку операцій союзників. Його модифікація MQ-4C Triton використовується для морського патрулювання та контролю надводної обстановки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора біля Одещини патрулювали два літаки НАТО. Також ми писали, що частина розвідників може звільнитися зі служби.

Одеса розвідка Крим Чорне море Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
