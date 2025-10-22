Румунія підняла винищувачі після атаки дронами біля Ізмаїла

Винищувачі F-16 в небі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський

Під час масованої російської атаки на Україну в ніч на 22 жовтня Румунія підняла у небо чотири винищувачі. Літаки патрулювали повітряний простір через наближення дронів до кордону. Безпілотники у румунському небі не зафіксували.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

Підняття авіації

Румунське Міноборони повідомило, що системи спостереження виявили групу повітряних цілей, які рухалися в напрямку Кілійського рукава Дунаю. О 00:50 два винищувачі F-16 з авіабази Борча вилетіли на розвідку ситуації. На українському боці, біля Ізмаїла та Кілії, пролунали близько десяти вибухів, але жоден безпілотник не залетів у повітряний простір Румунії. Пізніше, близько 02:35, ще два винищувачі Eurofighter Typhoon вирушили на патрулювання з бази імені Михайла Когелнічану. Командувач місії мав дозвіл відкривати вогонь у разі загрози для громадян країни. Після атаки фахівці Міноборони, МВС та розвідки Румунії обстежать берег Дунаю поблизу обстріляних українських територій.

У відомстві засудили дії Росії, назвавши їх небезпечними для регіональної стабільності. Там наголосили, що Румунія виконує зобов’язання перед НАТО та співпрацює з партнерами для захисту повітряного простору.

"Такі інциденти демонструють неповагу РФ до норм міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", — йдеться у повідомленні.

