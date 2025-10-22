Видео
Україна
Атака на Одесчину — Румыния поднимала в небо свои самолеты

Атака на Одесчину — Румыния поднимала в небо свои самолеты

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:28
обновлено: 10:30
Румыния подняла истребители после атаки дронами возле Измаила
Истребители F-16 в небе. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 22 октября Румыния подняла в небо четыре истребителя. Самолеты патрулировали воздушное пространство из-за приближения дронов к границе. Беспилотники в румынском небе не зафиксировали.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

Читайте также:

Поднятие авиации

Румынское Минобороны сообщило, что системы наблюдения обнаружили группу воздушных целей, которые двигались в направлении Килийского рукава Дуная. В 00:50 два истребителя F-16 с авиабазы Борча вылетели на разведку ситуации. На украинской стороне, возле Измаила и Килии, прозвучали около десяти взрывов, но ни один беспилотник не залетел в воздушное пространство Румынии. Позже, около 02:35, еще два истребителя Eurofighter Typhoon отправились на патрулирование с базы имени Михаила Когелничану. Командующий миссии имел разрешение открывать огонь в случае угрозы для граждан страны. После атаки специалисты Минобороны, МВД и разведки Румынии обследуют берег Дуная вблизи обстрелянных украинских территорий.

В ведомстве осудили действия России, назвав их опасными для региональной стабильности. Там отметили, что Румыния выполняет обязательства перед НАТО и сотрудничает с партнерами для защиты воздушного пространства.

"Такие инциденты демонстрируют неуважение РФ к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали юг Одесской области ударными БпЛА. Также мы писали, что в результате атаки на Киевщине погибла женщина с детьми.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
