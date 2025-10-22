Видео
Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:14
обновлено: 09:14
Атака дронами в Одесской области: повреждены порт и энергетические объекты
Спасатель на месте ночной атаки на Измаил. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 22 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Больше всего пострадал Измаил — там повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли пожары. К счастью, никто не пострадал. Энергетики уже начали восстановление электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер сообщил, что враг нанес массированный удар по гражданским объектам Измаила. В результате атаки беспилотниками произошли возгорания на территории энергетической и портовой инфраструктуры. Город остался без света, но критические объекты работают на генераторах. К ликвидации последствий обстрела привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники. Энергетики постепенно переподключают дома к резервным линиям.

Окупанти атакували Ізмаїл на Одещині
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По данным ДТЭК, электроснабжение уже вернули более 14 тысячам семей. В компании отметили, что повреждения значительные, и ремонт продлится некоторое время. Все службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В городе работают 23 пункта несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить телефоны и получить помощь.

Наслідки атаки на Ізмаїл, що на Одещині
Огнеборец укрощает пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Окупанти дронами вгатили по Одещині
Чрезвычайник на месте атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Запорожье. Среди пострадавших — дети. Также мы писали, что в результате атаки на Киевщину погибла мать с детьми — 6 месяцев и 12 лет.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
