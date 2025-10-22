Атака дронами в Одесской области: повреждены порт и энергетические объекты

Спасатель на месте ночной атаки на Измаил. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 22 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Больше всего пострадал Измаил — там повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли пожары. К счастью, никто не пострадал. Энергетики уже начали восстановление электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Олег Кипер сообщил, что враг нанес массированный удар по гражданским объектам Измаила. В результате атаки беспилотниками произошли возгорания на территории энергетической и портовой инфраструктуры. Город остался без света, но критические объекты работают на генераторах. К ликвидации последствий обстрела привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники. Энергетики постепенно переподключают дома к резервным линиям.

Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По данным ДТЭК, электроснабжение уже вернули более 14 тысячам семей. В компании отметили, что повреждения значительные, и ремонт продлится некоторое время. Все службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В городе работают 23 пункта несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить телефоны и получить помощь.

Огнеборец укрощает пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Чрезвычайник на месте атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Запорожье. Среди пострадавших — дети. Также мы писали, что в результате атаки на Киевщину погибла мать с детьми — 6 месяцев и 12 лет.