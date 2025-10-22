Відео
Україна
Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків

Нічна атака на Одещину — з'явилися фото наслідків

Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:14
Оновлено: 09:14
Атака дронами на Одещину: пошкоджено порт і енергетичні об’єкти
Рятувальник на місці нічної атаки на Ізмаїл. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 22 жовтня російські дрони знову атакували Одещину. Найбільше постраждав Ізмаїл — там пошкоджено енергетичну й портову інфраструктуру. Виникли пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Енергетики вже почали відновлення електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав масованого удару по цивільних об’єктах Ізмаїла. Внаслідок атаки безпілотниками сталися займання на території енергетичної та портової інфраструктури. Місто залишилося без світла, але критичні об’єкти працюють на генераторах. До ліквідації наслідків обстрілу залучено 20 рятувальників і 5 одиниць техніки. Енергетики поступово перепідключають будинки до резервних ліній.

Окупанти атакували Ізмаїл на Одещині
Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

За даними ДТЕК, електропостачання вже повернули понад 14 тисячам родин. У компанії зазначили, що пошкодження значні, і ремонт триватиме певний час. Усі служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. У місті працюють 23 пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони й отримати допомогу.

Наслідки атаки на Ізмаїл, що на Одещині
Вогнеборець приборкує пожежу. Фото: ДСНС Одещини
Окупанти дронами вгатили по Одещині
Надзвичайник на місці атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Запоріжжя. Серед постраждалих — діти. Також ми писали, що внаслідок атаки на Київщину загинула матір з дітьми — 6 місяців та 12 років.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
