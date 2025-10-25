Американский беспилотник RQ-4B проводит разведку над Черным морем

Над Черным морем летает американский разведдрон — что это значит
Над акваторией Черного моря заметили стратегический беспилотник США. Он проводит разведку вблизи оккупированного Крыма и российского Новороссийска. Полеты происходят на фоне роста военной активности на южном направлении.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
По данным портала Flightradar, над Черным морем летает стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10. Дрон уделяет особое внимание району оккупированного Крыма и российскому порту Новороссийск. Летательный аппарат базируется на авиабазе НАТО "Сигонелла" на Сицилии. Global Hawk может находиться в воздухе более 28 часов и способен собирать детальные разведывательные данные с большой высоты.
Какие миссии выполняют
RQ-4B Global Hawk — стратегический беспилотник США, предназначенный для разведки, наблюдения и целеуказания. Он может находиться в воздухе более суток и охватывать территории площадью до 100 тысяч км² за один полет. Беспилотник оснащен высокоточными оптическими, инфракрасными и радиолокационными сенсорами, которые позволяют вести наблюдение днем и ночью, при любых погодных условиях. Собранные данные передаются на наземные станции в режиме реального времени, что позволяет отслеживать передвижение военных объектов, судов и техники. Помимо разведки, Global Hawk может выполнять функции целеуказания для ракетных систем и обеспечивать информационную поддержку операций союзников. Его модификация MQ-4C Triton используется для морского патрулирования и контроля надводной обстановки.
Напомним, мы сообщали, что вчера возле Одесской области патрулировали два самолета НАТО. Также мы писали, что часть разведчиков может уволиться со службы.
