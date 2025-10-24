Видео
Україна
Видео

Возле границы с Одесчиной патрулируют самолеты НАТО — чего ждать

Дата публикации 24 октября 2025 11:48
обновлено: 11:50
Разведка НАТО возле Крыма - самолеты следят за ситуацией над морем
Один из самолетов, который ведет разведку. Фото иллюстративное: Flightradar

Два самолета НАТО ведут разведку у границ Одесской области сейчас, 24 октября. Один из них находится в воздушном пространстве Румынии, другой — патрулирует юго-западную часть Черного моря. Полеты происходят на фоне роста военной активности в Крыму.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3B Sentry с позывным NATO15 выполняет разведывательный полет над территорией Румынии. Воздушное судно вылетело с греческой авиабазы НАТО Превеза. Этот самолет, известный также как AWACS, предназначен для обнаружения воздушных целей, контроля воздушного пространства и передачи данных о потенциальных угрозах союзным силам.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Самолет НАТО у границы с Одесской областью. Фото: скриншот Flightradar

Одновременно над юго-западной частью Черного моря работает турецкий морской патрульный самолет ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI37. Он взлетел с аэродрома Измит и выполняет разведку в международном воздушном пространстве.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот Flightradar

Какие миссии выполняют

Самолеты используются для мониторинга и сбора информации о вражеских электронных системах и передачу данных в режиме реального времени. Кроме разведки они выполняют задачу наведения целей.

Напомним, мы сообщали, что Россия начала запускать больше дронов по Украине. Также мы писали, что ГУР атаковали НПЗ России в Дагестане.

 

Одесса разведка НАТО Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
