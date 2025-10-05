Видео
Україна
Возле границы с Одесчиной заметили самолет НАТО — чего ожидать

Возле границы с Одесчиной заметили самолет НАТО — чего ожидать

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:09
Американский самолет Bombardier Artemis II ведет разведывательную миссию у границ Одесской области 5 октября
Самолет НАТО в небе. Фото иллюстративное: bombardier.com

Американский самолет наблюдает за ситуацией у границ Одесской области сейчас, 5 октября. Так, в воздушном пространстве Румынии замечен Bombardier Artemis II, который выполняет разведывательную миссию.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Маршрут разведчика пролегал вблизи южных границ Одесского региона.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот Flightradar.

Какие миссии выполняет

Самолеты ARTEMIS II используются для мониторинга и сбора информации о вражеских электронных системах и передачу данных в режиме реального времени. Он оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, самолет имеет приборы для дистанционного прослушивания каналов связи.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Характеристики самолета. Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот Flightradar.

Напомним, мы сообщали, что США предоставят Киеву разведданные для ударов по России. Также мы писали, что ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму.

США Одесса разведка НАТО Черное море Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
