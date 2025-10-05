Американский самолет Bombardier Artemis II ведет разведывательную миссию у границ Одесской области 5 октября

Возле границы с Одесчиной заметили самолет НАТО — чего ожидать
Американский самолет наблюдает за ситуацией у границ Одесской области сейчас, 5 октября. Так, в воздушном пространстве Румынии замечен Bombardier Artemis II, который выполняет разведывательную миссию.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Маршрут разведчика пролегал вблизи южных границ Одесского региона.
Какие миссии выполняет
Самолеты ARTEMIS II используются для мониторинга и сбора информации о вражеских электронных системах и передачу данных в режиме реального времени. Он оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, самолет имеет приборы для дистанционного прослушивания каналов связи.
