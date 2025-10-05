Американський літак Bombardier Artemis II веде розвідувальну місію біля кордонів Одеської області 5 жовтня

Біля кордону з Одещиною помітили літак НАТО — чого очікувати
Американський літак спостерігає за ситуацією біля кордонів Одеської області зараз, 5 жовтня. Так, у повітряному просторі Румунії помічений Bombardier Artemis II, який виконує розвідувальну місію.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.
Де патрулює літак
За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Маршрут розвідувальника пролягав поблизу південних кордонів Одеського регіону.
Які місії виконує
Літаки ARTEMIS II використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу. Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів вглиб, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку.
Нагадаємо, ми повідомляли, що США нададуть Києву розвіддані для ударів по Росії. Також ми писали, що ГУР провели успішну спецоперацію в Криму.
Читайте Новини.LIVE!