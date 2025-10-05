Американський літак Bombardier Artemis II веде розвідувальну місію біля кордонів Одеської області 5 жовтня

Літак НАТО в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Американський літак спостерігає за ситуацією біля кордонів Одеської області зараз, 5 жовтня. Так, у повітряному просторі Румунії помічений Bombardier Artemis II, який виконує розвідувальну місію.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Маршрут розвідувальника пролягав поблизу південних кордонів Одеського регіону.

Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконує

Літаки ARTEMIS II використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу. Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів вглиб, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку.

Характеристики літака. Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar.

Нагадаємо, ми повідомляли, що США нададуть Києву розвіддані для ударів по Росії. Також ми писали, що ГУР провели успішну спецоперацію в Криму.