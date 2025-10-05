Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Біля кордону з Одещиною помітили літак НАТО — чого очікувати

Біля кордону з Одещиною помітили літак НАТО — чого очікувати

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 11:09
Американський літак Bombardier Artemis II веде розвідувальну місію біля кордонів Одеської області 5 жовтня
Літак НАТО в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Американський літак спостерігає за ситуацією біля кордонів Одеської області зараз, 5 жовтня. Так, у повітряному просторі Румунії помічений Bombardier Artemis II, який виконує розвідувальну місію.

Про це Новини.LIVE  дізнались з порталу Flightradar.

Реклама
Читайте також:

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії.  Маршрут розвідувальника пролягав поблизу південних кордонів Одеського регіону.  

Біля Одещини помітили літак НАТО
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконує

Літаки ARTEMIS II використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу.  Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів вглиб, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Характеристики літака. Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar.

Нагадаємо, ми повідомляли, що США нададуть Києву розвіддані для ударів по Росії. Також ми писали, що ГУР провели успішну спецоперацію в Криму.

США Одеса розвідка НАТО Чорне море Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації