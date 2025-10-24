Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Біля кордону з Одещиною патрулюють літаки НАТО — чого чекати

Біля кордону з Одещиною патрулюють літаки НАТО — чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:48
Оновлено: 11:50
Розвідка НАТО біля Криму — літаки стежать за ситуацією над морем
Один із літаків, який веде розвідку. Фото ілюстративне: Flightradar

Два літаки НАТО ведуть розвідку біля кордонів Одеської області зараз, 24 жовтня. Один із них перебуває в повітряному просторі Румунії, інший — патрулює південно-західну частину Чорного моря. Польоти відбуваються на тлі зростання військової активності у Криму.

Про це Новини.LIVE  дізнались з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління Boeing E-3B Sentry з позивним NATO15 виконує розвідувальний політ над територією Румунії. Повітряне судно вилетіло з грецької авіабази НАТО Превеза. Цей літак, відомий також як AWACS, призначений для виявлення повітряних цілей, контролю повітряного простору та передачі даних про потенційні загрози союзним силам.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Літак НАТО біля кордону з Одещиною. Фото: скриншот Flightradar

Одночасно над південно-західною частиною Чорного моря працює турецький морський патрульний літак ATR 72-600 TMPA з позивним MARTI37. Він злетів з аеродрому Ізміт і виконує розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Біля Одещини помітили літак НАТО
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Літаки використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу. Крім розвідки вони виконують задачу наведення цілей. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія почала запускати більше дронів по Україні. Також ми писали, що ГУР атакували НПЗ Росії у Дагестані.

 

Одеса розвідка НАТО Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
