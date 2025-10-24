Розвідка НАТО біля Криму — літаки стежать за ситуацією над морем

Біля кордону з Одещиною патрулюють літаки НАТО — чого чекати
Два літаки НАТО ведуть розвідку біля кордонів Одеської області зараз, 24 жовтня. Один із них перебуває в повітряному просторі Румунії, інший — патрулює південно-західну частину Чорного моря. Польоти відбуваються на тлі зростання військової активності у Криму.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.
Де патрулює літак
За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління Boeing E-3B Sentry з позивним NATO15 виконує розвідувальний політ над територією Румунії. Повітряне судно вилетіло з грецької авіабази НАТО Превеза. Цей літак, відомий також як AWACS, призначений для виявлення повітряних цілей, контролю повітряного простору та передачі даних про потенційні загрози союзним силам.
Одночасно над південно-західною частиною Чорного моря працює турецький морський патрульний літак ATR 72-600 TMPA з позивним MARTI37. Він злетів з аеродрому Ізміт і виконує розвідку в міжнародному повітряному просторі.
Які місії виконують
Літаки використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу. Крім розвідки вони виконують задачу наведення цілей.
