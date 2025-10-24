Розвідка НАТО біля Криму — літаки стежать за ситуацією над морем

Один із літаків, який веде розвідку. Фото ілюстративне: Flightradar

Два літаки НАТО ведуть розвідку біля кордонів Одеської області зараз, 24 жовтня. Один із них перебуває в повітряному просторі Румунії, інший — патрулює південно-західну частину Чорного моря. Польоти відбуваються на тлі зростання військової активності у Криму.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління Boeing E-3B Sentry з позивним NATO15 виконує розвідувальний політ над територією Румунії. Повітряне судно вилетіло з грецької авіабази НАТО Превеза. Цей літак, відомий також як AWACS, призначений для виявлення повітряних цілей, контролю повітряного простору та передачі даних про потенційні загрози союзним силам.

Літак НАТО біля кордону з Одещиною. Фото: скриншот Flightradar

Одночасно над південно-західною частиною Чорного моря працює турецький морський патрульний літак ATR 72-600 TMPA з позивним MARTI37. Він злетів з аеродрому Ізміт і виконує розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Літаки використовуються для моніторингу та збору інформації про ворожі електронні системи та передачу даних у режимі реального часу. Крім розвідки вони виконують задачу наведення цілей.

