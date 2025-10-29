Видео
Черное море станет безопаснее — ВМС получили новые катера

Черное море станет безопаснее — ВМС получили новые катера

Дата публикации 29 октября 2025 12:30
обновлено: 12:22
Новые катера CB90 укрепили ВМС Украины
Новый скоростной катер ВМС. Фото: Алексей Неижпапа

Военно-Морские силы Украины пополнились скоростными катерами Combat Boat 90 от партнеров из Швеции и Норвегии. Теперь на флоте сформирован полный дивизион этих катеров, что значительно усиливает способность к патрулированию, десантированию и защите побережья. Поставка стала частью международной поддержки морского потенциала Украины.

Об этом сообщил командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.



Новые катера

ВМС Украины получили очередную партию Combat Boat 90, скоростных и маневренных катеров шведского и норвежского производства. Эта техника уже находится на вооружении украинского флота, и сейчас сформирован полный дивизион на основе CB90. Катера CB90 широко используются в странах НАТО и признаны одними из лучших в мире. Они предназначены для выполнения различных задач: десантирования личного состава, обороны побережья, патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Поставка техники стала результатом работы в рамках Коалиции морских возможностей Украины, которая объединяет международных партнеров для усиления потенциала ВМС. Командующий ВМС ВС Украины поблагодарил страны-партнеры за поддержку, доверие и общее видение развития флота.

"Поставка этой техники — еще один результат совместной работы в рамках Коалиции морских возможностей Украины, созданной для усиления потенциала Военно-Морских сил. Благодарен партнерам за решительную поддержку, доверие и общее видение будущего. Работаем дальше", — отметил Неижпапа.

Напомним, мы сообщали, что СБУ модифицировала свои морские дроны. Также мы писали, что россияне начали минировать Черное море новой взрывчаткой.

Одесса ВМС Черное море корабль Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
