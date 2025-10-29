Новые катера CB90 укрепили ВМС Украины

Новый скоростной катер ВМС. Фото: Алексей Неижпапа

Военно-Морские силы Украины пополнились скоростными катерами Combat Boat 90 от партнеров из Швеции и Норвегии. Теперь на флоте сформирован полный дивизион этих катеров, что значительно усиливает способность к патрулированию, десантированию и защите побережья. Поставка стала частью международной поддержки морского потенциала Украины.

Об этом сообщил командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Новые катера

ВМС Украины получили очередную партию Combat Boat 90, скоростных и маневренных катеров шведского и норвежского производства. Эта техника уже находится на вооружении украинского флота, и сейчас сформирован полный дивизион на основе CB90. Катера CB90 широко используются в странах НАТО и признаны одними из лучших в мире. Они предназначены для выполнения различных задач: десантирования личного состава, обороны побережья, патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Поставка техники стала результатом работы в рамках Коалиции морских возможностей Украины, которая объединяет международных партнеров для усиления потенциала ВМС. Командующий ВМС ВС Украины поблагодарил страны-партнеры за поддержку, доверие и общее видение развития флота.

"Поставка этой техники — еще один результат совместной работы в рамках Коалиции морских возможностей Украины, созданной для усиления потенциала Военно-Морских сил. Благодарен партнерам за решительную поддержку, доверие и общее видение будущего. Работаем дальше", — отметил Неижпапа.

