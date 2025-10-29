Нові катери CB90 зміцнили ВМС України

Новий швидкісний катер ВМС. Фото: Олексій Неїжпапа

Військово-Морські сили України поповнилися швидкісними катерами Combat Boat 90 від партнерів зі Швеції та Норвегії. Тепер на флоті сформовано повний дивізіон цих катерів, що значно посилює здатність до патрулювання, десантування та захисту узбережжя. Постачання стало частиною міжнародної підтримки морського потенціалу України.

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Нові катери

ВМС України отримали чергову партію Combat Boat 90, швидкісних та маневрових катерів шведського та норвезького виробництва. Ця техніка вже перебуває на озброєнні українського флоту, і зараз сформовано повний дивізіон на основі CB90. Катери CB90 широко використовуються у країнах НАТО та визнані одними з найкращих у світі. Вони призначені для виконання різних завдань: десантування особового складу, оборони узбережжя, патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

Постачання техніки стало результатом роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, яка об’єднує міжнародних партнерів для посилення потенціалу ВМС. Командувач ВМС ЗС України подякував країнам-партнерам за підтримку, довіру та спільне бачення розвитку флоту.

"Постачання цієї техніки — ще один результат спільної роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу Військово-Морських сил. Вдячний партнерам за рішучу підтримку, довіру та спільне бачення майбутнього. Працюємо далі", — зазначив Неїжпапа.

