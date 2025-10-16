ЗСУ знищили російську міну на маршрутах цивільних суден

Міна, яку виявили в морі. Фото: скриншот з відео

В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ знищили 500-кілограмову міну, яку залишила росія. Боєприпас встановлювався для загрози цивільним суднам, що прямують до українських портів. Це вже близько 20 таких мін, знешкоджених українськими військовими.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Міни в морі

Міну з російським маркуванням виявили на маршрутах цивільного судноплавства у Чорному морі. Вона важила 500 кілограмів і мала модифікований підривник, який спрацьовував при проході суден поруч. Російські окупанти використовують такі боєприпаси, щоб блокувати цивільні перевезення та створювати небезпеку для портів України. Наземні та морські підрозділи ВМС ЗСУ регулярно проводять розмінування, щоб нейтралізувати загрозу. Це вже близько 20 мін такого типу, знешкоджених українськими фахівцями. Під час робіт використовуються спеціальні дистанційні засоби, щоб не наражати на небезпеку екіпажі та цивільні судна.

ВМС ЗСУ продовжують патрулювання Чорного моря, забезпечуючи безпеку судноплавства та нейтралізуючи мінно-вибухові загрози.

Нагадаємо, пи повідомляли, що у Чорному морі біля Болгарії затонуло судно, на якому були українці. Також ми писали, що попри атаки, порти Одеси б'ють рекорди по експорту.