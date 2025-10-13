У Чорному морі затонуло українське судно EILEEN — екіпаж врятували

Цивільне судно в морі. Фото ілюстративне: Maritime.bg

Поблизу болгарського узбережжя затонуло вантажне судно, що належало українській компанії. На його борту перебували десять українських моряків. Завдяки спільній операції Болгарії, Румунії та Туреччини всіх членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це повідомило видання Maritime.bg.

Реклама

Читайте також:

Затонуле судно

Вчора, 12 жовтня, у Чорному морі, за 140 морських миль на схід від Варни, затонуло вантажне судно EILEEN, яке експлуатувала українська компанія. Судно подало сигнал лиха близько 13:00 після появи пробоїни у борту, через яку почала надходити вода. До рятувальної операції долучилися служби трьох країн — Болгарії, Румунії та Туреччини. На місце прибули болгарський прикордонний катер, румунське судно, турецьке допоміжне судно та вертоліт ВМС Болгарії.

Першими екіпаж помітили моряки турецького судна MURAT ILHAN, що працювало поблизу газового родовища "Сакар’я". Вони знайшли два рятувальні плоти, у яких перебували всі десять українських моряків. Постраждалих підняли на борт турецького судна, усі живі та почуваються задовільно.

За попередніми даними, EILEEN — старе судно, побудоване понад 30 років тому. Протягом 2025 року його тричі затримували під час перевірок у портах, остання з яких відбулася в Ізмаїлі, де виявили кілька технічних порушень. Причини аварії зараз з’ясовують.

Нагадаємо, ми писали, що порти Одеси б'ють рекордні показники. Також ми писали, ворог активізував авіацію у Чорному морі.