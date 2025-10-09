Відео
Головна Одеса Загроза для Одещини — ворог активізував авіацію в морі

Загроза для Одещини — ворог активізував авіацію в морі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 09:16
Ситуація в Чорному морі: ворог активізував авіацію
Російський літак в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі ситуація залишається стабільною — російських кораблів там наразі немає. Погодні умови впливають на застосування ракетоносіїв. Однак активно діє авіація противника. Літаки та вертольоти РФ виконують бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Загроза з моря

Дмитро Плетенчук розповів, що у Чорному морі нині не зафіксовано жодного ворожого корабля. Росія не виводить свої судна з бази у Новоросійську. Наразі цьому заважають погодні умови, які стають дедалі складнішими.

"Море зараз спокійне, кораблі можуть виходити, але через хвилювання у 3–4 бали застосовувати ракетне озброєння з морських платформ майже неможливо", — пояснив речник.

Він додав, що найближчими місяцями штормова погода лише посилюватиметься. Сезон штормів у Чорному морі триватиме до середини весни. Речник також нагадав, що Новоросійськ — не найзручніша гавань через часті шторми, і саме тому росіяни прагнули зберегти військову присутність у Криму. Тепер ця можливість для них втрачена.

Загроза авіації

Попри це, російська авіація залишається активною. За його словами, вона виконує широкий спектр завдань, зокрема веде боротьбу з українськими дронами. Саме на цей напрям окупанти зараз спрямовують основні зусилля.

"На жаль, активна авіація. Авіація зараз виконує доволі великий, такий широкий функціонал у росіян. В першу чергу це протидронова боротьба. І в цьому контексті вони акцентують свою увагу і зусилля саме на цьому напрямку", — зауважив Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Пентагон хоче побудувати винищувач нового покоління для Військово-морських сил США. Також ми писали, що Держмузею авіації передали єдиний у світі літак Ан-6.

Одеса Одеська область Новини Одеси море літаки ракетоносій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
