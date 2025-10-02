Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Сезон штормів — чи зможе ворог атакувати Одещину

Сезон штормів — чи зможе ворог атакувати Одещину

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:15
Вплив погоди на війну в Україні та дії російського флоту
Кораблі на бойовому чергувані в морі. Фото ілюстративне: АрміяINFORM

Погіршення умов ускладнює використання авіації та морських ракет, але не зупиняє ворога повністю. Крім того, незабаром розпочнеться штормовий сезон. Росіянам буде важче атакувати південь України, зокрема Одещину.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Вплив погоди

За словами речника Військово-морських сил, під час сильних вітрів і штормів ворог значно рідше застосовує повітряні засоби нападу. Водночас навіть у складних умовах трапляються обстріли.

На морі ситуація також змінилася: останнім часом не фіксується вихід російських військових кораблів у Чорне та Азовське моря. Причина — штормова погода, яка унеможливлює запуск ракет при хвилюванні вище трьох балів.

"Навіть маючи можливість вийти в море під час шторму, застосувати ракетне озброєння практично неможливо. Коли море хвилюється на 3–4 бали, запуск ракет стає під великим питанням. Ми зараз стоїмо на порозі штормового сезону, який за місяць увійде у силу й триватиме до весни. Це теж впливатиме на кількість виходів кораблів і застосування озброєння", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що дрони РФ тепер можуть швидще долітати до Одещини. Також ми писали, що президент Зеленський пояснив, як окупація Криму призвела до війни.

Одеса Одеська область Новини Одеси море загроза кораблів ракетоносій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації