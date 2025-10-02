Вплив погоди на війну в Україні та дії російського флоту

Кораблі на бойовому чергувані в морі. Фото ілюстративне: АрміяINFORM

Погіршення умов ускладнює використання авіації та морських ракет, але не зупиняє ворога повністю. Крім того, незабаром розпочнеться штормовий сезон. Росіянам буде важче атакувати південь України, зокрема Одещину.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Вплив погоди

За словами речника Військово-морських сил, під час сильних вітрів і штормів ворог значно рідше застосовує повітряні засоби нападу. Водночас навіть у складних умовах трапляються обстріли.

На морі ситуація також змінилася: останнім часом не фіксується вихід російських військових кораблів у Чорне та Азовське моря. Причина — штормова погода, яка унеможливлює запуск ракет при хвилюванні вище трьох балів.

"Навіть маючи можливість вийти в море під час шторму, застосувати ракетне озброєння практично неможливо. Коли море хвилюється на 3–4 бали, запуск ракет стає під великим питанням. Ми зараз стоїмо на порозі штормового сезону, який за місяць увійде у силу й триватиме до весни. Це теж впливатиме на кількість виходів кораблів і застосування озброєння", — пояснив Дмитро Плетенчук.

