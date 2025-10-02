Видео
Главная Одесса Сезон штормов — сможет ли враг атаковать Одесскую область

Сезон штормов — сможет ли враг атаковать Одесскую область

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:15
Влияние погоды на войну в Украине и действия российского флота
Корабли на боевом дежурстве в море. Фото иллюстративное: АрмияINFORM

Ухудшение условий затрудняет использование авиации и морских ракет, но не останавливает врага полностью. Кроме того, вскоре начнется штормовой сезон. Россиянам будет труднее атаковать юг Украины, в частности Одесскую область.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Влияние погоды

По словам спикера Военно-морских сил, во время сильных ветров и штормов враг значительно реже применяет воздушные средства нападения. В то же время даже в сложных условиях случаются обстрелы.

На море ситуация также изменилась: в последнее время не фиксируется выход российских военных кораблей в Черное и Азовское моря. Причина — штормовая погода, которая делает невозможным запуск ракет при волнении выше трех баллов.

"Даже имея возможность выйти в море во время шторма, применить ракетное вооружение практически невозможно. Когда море волнуется на 3-4 балла, запуск ракет становится под большим вопросом. Мы сейчас стоим на пороге штормового сезона, который через месяц войдет в силу и продлится до весны. Это тоже будет влиять на количество выходов кораблей и применение вооружения", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что дроны РФ теперь могут быстрее долетать до Одесской области. Также мы писали, что президент Зеленский объяснил, как оккупация Крыма привела к войне.

Одесса Одесская область Новости Одессы море угроза кораблей ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
