Ситуация в Черном море: враг активизировал авиацию

Угроза для Одесской области — враг активизировал авиацию в море
В Черном море ситуация остается стабильной — российских кораблей там пока нет. Погодные условия влияют на применение ракетоносителей. Однако активно действует авиация противника. Самолеты и вертолеты РФ выполняют боевые задачи.
Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Угроза с моря
Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Черном море сейчас не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Россия не выводит свои суда с базы в Новороссийске. Сейчас этому мешают погодные условия, которые становятся все более сложными.
"Море сейчас спокойное, корабли могут выходить, но из-за волнения в 3-4 балла применять ракетное вооружение с морских платформ почти невозможно", — пояснил спикер.
Он добавил, что в ближайшие месяцы штормовая погода будет только усиливаться. Сезон штормов в Черном море продлится до середины весны. Спикер также напомнил, что Новороссийск — не самая удобная гавань из-за частых штормов, и именно поэтому россияне стремились сохранить военное присутствие в Крыму. Теперь эта возможность для них потеряна.
Угроза авиации
Несмотря на это, российская авиация остается активной. По его словам, она выполняет широкий спектр задач, в частности ведет борьбу с украинскими дронами. Именно на это направление оккупанты сейчас направляют основные усилия.
"К сожалению, активна авиация. Авиация сейчас выполняет довольно большой, такой широкий функционал у россиян. В первую очередь это противодронная борьба. И в этом контексте они акцентируют свое внимание и усилия именно на этом направлении", — отметил Плетенчук.
