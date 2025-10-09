Видео
Главная Одесса Угроза для Одесской области — враг активизировал авиацию в море

Угроза для Одесской области — враг активизировал авиацию в море

Дата публикации 9 октября 2025 09:16
Ситуация в Черном море: враг активизировал авиацию
Российский самолет в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море ситуация остается стабильной — российских кораблей там пока нет. Погодные условия влияют на применение ракетоносителей. Однако активно действует авиация противника. Самолеты и вертолеты РФ выполняют боевые задачи.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Угроза с моря

Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Черном море сейчас не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Россия не выводит свои суда с базы в Новороссийске. Сейчас этому мешают погодные условия, которые становятся все более сложными.

"Море сейчас спокойное, корабли могут выходить, но из-за волнения в 3-4 балла применять ракетное вооружение с морских платформ почти невозможно", — пояснил спикер.

Он добавил, что в ближайшие месяцы штормовая погода будет только усиливаться. Сезон штормов в Черном море продлится до середины весны. Спикер также напомнил, что Новороссийск — не самая удобная гавань из-за частых штормов, и именно поэтому россияне стремились сохранить военное присутствие в Крыму. Теперь эта возможность для них потеряна.

Угроза авиации

Несмотря на это, российская авиация остается активной. По его словам, она выполняет широкий спектр задач, в частности ведет борьбу с украинскими дронами. Именно на это направление оккупанты сейчас направляют основные усилия.

"К сожалению, активна авиация. Авиация сейчас выполняет довольно большой, такой широкий функционал у россиян. В первую очередь это противодронная борьба. И в этом контексте они акцентируют свое внимание и усилия именно на этом направлении", — отметил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что Пентагон хочет построить истребитель нового поколения для Военно-морских сил США. Также мы писали, что Госмузею авиации передали единственный в мире самолет Ан-6.

Одесса Одесская область Новости Одессы море самолеты ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
