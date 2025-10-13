В Черном море затонуло украинское судно EILEEN - экипаж спасли

Гражданское судно в море. Фото иллюстративное: Maritime.bg

Вблизи болгарского побережья затонуло грузовое судно, принадлежавшее украинской компании. На его борту находились десять украинских моряков. Благодаря совместной операции Болгарии, Румынии и Турции всех членов экипажа удалось спасти.

Об этом сообщило издание Maritime.bg.

Затонувшее судно

Вчера, 12 октября, в Черном море, в 140 морских милях к востоку от Варны, затонуло грузовое судно EILEEN, которое эксплуатировала украинская компания. Судно подало сигнал бедствия около 13:00 после появления пробоины в борту, через которую начала поступать вода. К спасательной операции присоединились службы трех стран — Болгарии, Румынии и Турции. На место прибыли болгарский пограничный катер, румынское судно, турецкое вспомогательное судно и вертолет ВМС Болгарии.

Первыми экипаж заметили моряки турецкого судна MURAT ILHAN, работавшего вблизи газового месторождения "Сакарья". Они нашли два спасательных плота, в которых находились все десять украинских моряков. Пострадавших подняли на борт турецкого судна, все живы и чувствуют себя удовлетворительно.

По предварительным данным, EILEEN — старое судно, построенное более 30 лет назад. В течение 2025 года его трижды задерживали во время проверок в портах, последняя из которых состоялась в Измаиле, где обнаружили несколько технических нарушений. Причины аварии сейчас выясняют.

Напомним, мы писали, что порты Одессы бьют рекордные показатели. Также мы писали, враг активизировал авиацию в Черном море.