Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Черном море затонуло судно с украинцами — что известно

В Черном море затонуло судно с украинцами — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:20
В Черном море затонуло украинское судно EILEEN - экипаж спасли
Гражданское судно в море. Фото иллюстративное: Maritime.bg

Вблизи болгарского побережья затонуло грузовое судно, принадлежавшее украинской компании. На его борту находились десять украинских моряков. Благодаря совместной операции Болгарии, Румынии и Турции всех членов экипажа удалось спасти.

Об этом сообщило издание Maritime.bg.

Реклама
Читайте также:

Затонувшее судно

Вчера, 12 октября, в Черном море, в 140 морских милях к востоку от Варны, затонуло грузовое судно EILEEN, которое эксплуатировала украинская компания. Судно подало сигнал бедствия около 13:00 после появления пробоины в борту, через которую начала поступать вода. К спасательной операции присоединились службы трех стран — Болгарии, Румынии и Турции. На место прибыли болгарский пограничный катер, румынское судно, турецкое вспомогательное судно и вертолет ВМС Болгарии.

Первыми экипаж заметили моряки турецкого судна MURAT ILHAN, работавшего вблизи газового месторождения "Сакарья". Они нашли два спасательных плота, в которых находились все десять украинских моряков. Пострадавших подняли на борт турецкого судна, все живы и чувствуют себя удовлетворительно.

По предварительным данным, EILEEN — старое судно, построенное более 30 лет назад. В течение 2025 года его трижды задерживали во время проверок в портах, последняя из которых состоялась в Измаиле, где обнаружили несколько технических нарушений. Причины аварии сейчас выясняют.

Напомним, мы писали, что порты Одессы бьют рекордные показатели. Также мы писали, враг активизировал авиацию в Черном море.

Одесса Черное море корабль Одесская область моряки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации