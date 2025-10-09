Порты Большой Одессы перевалили 146 млн тонн грузов

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинский морской коридор стал важным путем для экспорта во время войны. С начала его работы порты Большой Одессы перевалили почти 150 миллионов тонн грузов и приняли почти тысячи судов. Несмотря на атаки врага, портовая отрасль продолжает поддерживать экономику страны.

Об этом сообщил руководитель Одесского филиала ГП "АМПУ" Дмитрий Назаренко во время Международной морской и военной выставки BALTEXPO 2025 в городе Гданьск.

Работа, несмотря на войну

Порты Большой Одессы остаются ключевыми для украинского экспорта. С августа 2023 года, когда начал действовать морской коридор, через них перевалили 146,5 миллиона тонн грузов. За это время обработали 5596 судов, из которых более полутора тысяч — в Одесском порту. Руководитель Одесского филиала Администрации морских портов Украины Дмитрий Назаренко отметил, что с начала полномасштабного вторжения России повреждено или уничтожено более 500 объектов портовой инфраструктуры. Пострадали также 116 гражданских судов и 157 человек. Непосредственно в Одесском порту разрушен 161 объект. Несмотря на это, украинские порты продолжают работать и обеспечивают устойчивость государства.

"Несмотря на все вызовы, украинские морские порты остаются неотъемлемой частью экономической устойчивости государства. Их безопасность — это вопрос не только логистики, но и выживания экспортной модели Украины", — подчеркнул Дмитрий Назаренко.

