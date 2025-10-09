Атака дронами по Черноморску: повреждены порт и энергосети

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 9 октября российские беспилотники снова атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, а также частные дома. Без света остались несколько населенных пунктов. Известно о пострадавших.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия атаки

Ночью с 8 на 9 октября российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесскому району. Основной удар получил город Черноморск. Там повреждены объекты электроэнергетики и сооружения на территории местного порта.

Из-за взрывов и возгорания пострадали шесть частных домов. В результате обстрелов без электроснабжения остались четыре населенных пункта. Пострадали пятеро гражданских мужчин, всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают прокуроры, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Они фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России. Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

