Атака дронами по Чорноморську: пошкоджено порт і енергомережі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 9 жовтня російські безпілотники знову атакували Одещину. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної та портової інфраструктури, а також приватні будинки. Без світла залишилися кілька населених пунктів. Відомо про постраждалих.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі з 8 на 9 жовтня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеському району. Основного удару зазнало місто Чорноморськ. Там пошкоджено об’єкти електроенергетики та споруди на території місцевого порту.

Через вибухи та займання постраждали шість приватних будинків. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися чотири населені пункти. Постраждали п’ятеро цивільних чоловіків, усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці працюють прокурори, поліцейські та співробітники Служби безпеки України. Вони фіксують наслідки атаки й збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ми повідомляли, що через обстріл на Одещині 30 тисяч абонентів залишилися без світла. Також ми писали, що окупанти атакують об'єкти енергетики в Україні — вже відомо, які наслідки.