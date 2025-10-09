Відео
Україна
На Одещині понад 30 тисяч абонентів без світла через обстріл

На Одещині понад 30 тисяч абонентів без світла через обстріл

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 08:19
В Одеській області через атаку дронів залишились без світла 30 тисяч людей
Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: ДСНС України

 У ніч на 9 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території Одеської області. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі, постраждали п’ятеро людей. Відомо про масштабні відключення світла.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

В Одеській області виникли перебої з електропостачанням

Відомо, що вогонь охопив одразу кілька об’єктів. Горіли два приватні житлові будинки, адміністративна будівля автозаправної станції, а також територія портової інфраструктури. Під час удару загорілися контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та паливні пелети з деревини.

null
Рятувальники виводять пораненого. Фото: ДСНС Одещини
null
Пожежа в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

В Одеській обласній військовій адміністрації уточнили, що через атаку дронів пошкоджено ще чотири житлові будинки, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Без електрики залишилися понад 30 тисяч споживачів.

До гасіння пожеж залучили 83 рятувальники, 18 одиниць спецтехніки, пожежного робота, а також добровольців — чотирьох людей і пожежний автомобіль. 

Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, російські війська атакували дронами багатоповерхівку в Сумах.

Також російські війська активізували атаки на енергооб'єкти в Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
