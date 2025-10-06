Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Спрятал 15 млн — в Одессе разоблачили схему с экспортом зерна

Спрятал 15 млн — в Одессе разоблачили схему с экспортом зерна

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 11:55
Уклонение от налогов в Одессе - директор скрыл 15 млн грн
Сотрудник прокуратуры возле судна. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе бизнесмен планировал отправить на экспорт морем сою. Однако он не указал в декларации более 5 тысяч тонн зерна. Таким образом мужчина пытался уменьшить количество уплаченных налогов.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Скрытые деньги

В Одессе, директор компании, которая занималась оптовой торговлей сельхозпродукции, намеренно не внес в отчетность реальные объемы продаж и доходов, чтобы уменьшить налоговые начисления. Предприятие планировало отправить в Египет через порт "Южный" партию сои объемом почти 5400 тонн общей стоимостью более 82 миллионов гривен. В декларациях эти данные не были отражены, поэтому налоги уплачивались значительно меньше положенных.

Как наказали

В рамках досудебного расследования предприятие уже внесло правдивые данные в декларации и полностью погасило долг. Одесская областная прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Напомним, мы сообщали, что в Украине в октябре новые цены на ячмень. Также мы писали, что Умеров рассказал, какое оружие Украина будет экспортировать.

декларация Одесса суд деньги Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации