Уклонение от налогов в Одессе - директор скрыл 15 млн грн

В Одессе бизнесмен планировал отправить на экспорт морем сою. Однако он не указал в декларации более 5 тысяч тонн зерна. Таким образом мужчина пытался уменьшить количество уплаченных налогов.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Скрытые деньги

В Одессе, директор компании, которая занималась оптовой торговлей сельхозпродукции, намеренно не внес в отчетность реальные объемы продаж и доходов, чтобы уменьшить налоговые начисления. Предприятие планировало отправить в Египет через порт "Южный" партию сои объемом почти 5400 тонн общей стоимостью более 82 миллионов гривен. В декларациях эти данные не были отражены, поэтому налоги уплачивались значительно меньше положенных.

Как наказали

В рамках досудебного расследования предприятие уже внесло правдивые данные в декларации и полностью погасило долг. Одесская областная прокуратура направила обвинительный акт в суд.

