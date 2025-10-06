Ухилення від податків в Одесі – директор приховав 15 млн грн

Співробітник прокуратури біля судна. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі бізнесмен планував відправити на експорт морем сою. Однак він не зазначив у декларації понад 5 тисяч тонн зерна. Таким чином чоловік намагався зменшити кількість сплачених податків.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Приховані гроші

В Одесі директор компанії, яка займалася оптовою торгівлею сільгосппродукції, навмисно не вніс до звітності реальні обсяги продажів та прибутків, щоб зменшити податкові нарахування. Підприємство планувало відправити до Єгипту через порт "Південний" партію сої обсягом майже 5400 тонн і загальною вартістю понад 82 мільйони гривень. У деклараціях ці дані не були відображені, тому податки сплачувалися значно менші від належних.

Як покарали

У рамках досудового розслідування підприємство вже внесло правдиві дані до декларацій та повністю погасило борг. Одеська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

