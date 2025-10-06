Відео
Приховав 15 млн — в Одесі викрили схему з експортом зерна

Приховав 15 млн — в Одесі викрили схему з експортом зерна

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:55
Ухилення від податків в Одесі – директор приховав 15 млн грн
Співробітник прокуратури біля судна. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі бізнесмен планував відправити на експорт морем сою. Однак він не зазначив у декларації понад 5 тисяч тонн зерна. Таким чином чоловік намагався зменшити кількість сплачених податків.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Приховані гроші

В Одесі директор компанії, яка займалася оптовою торгівлею сільгосппродукції, навмисно не вніс до звітності реальні обсяги продажів та прибутків, щоб зменшити податкові нарахування. Підприємство планувало відправити до Єгипту через порт "Південний" партію сої обсягом майже 5400 тонн і загальною вартістю понад 82 мільйони гривень. У деклараціях ці дані не були відображені, тому податки сплачувалися значно менші від належних.

Як покарали

У рамках досудового розслідування підприємство вже внесло правдиві дані до декларацій та повністю погасило борг. Одеська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні в жовтні нові ціни на ячмінь. Також ми писали, що Умєров розповів, яку зброю Україна буде експортувати.

декларація Одеса суд гроші Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
