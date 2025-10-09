Порти Великої Одеси перевалили 146 млн тонн вантажів

Судно в порту. фото ілюстративне: Новини.LIVE

Український морський коридор став важливим шляхом для експорту під час війни. Від початку його роботи порти Великої Одеси перевалили майже 150 мільйонів тонн вантажів і прийняли майже тисячі суден. Попри атаки ворога, портова галузь продовжує підтримувати економіку країни.

Про це повідомив керівник Одеської філії ДП "АМПУ" Дмитро Назаренко під час Міжнародної морської та військової виставки BALTEXPO 2025 у місті Гданськ.

Робота, попри війну

Порти Великої Одеси залишаються ключовими для українського експорту. Від серпня 2023 року, коли почав діяти морський коридор, через них перевалили 146,5 мільйона тонн вантажів. За цей час обробили 5596 суден, з яких понад півтори тисячі — в Одеському порту. Керівник Одеської філії Адміністрації морських портів України Дмитро Назаренко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або знищено понад 500 об’єктів портової інфраструктури. Постраждали також 116 цивільних суден і 157 людей. Безпосередньо в Одеському порту зруйновано 161 об’єкт. Не дивлячись на це, українські порти продовжують працювати і забезпечують стійкість держави.

"Попри всі виклики, українські морські порти залишаються невіддільною частиною економічної стійкості держави. Їх безпека — це питання не лише логістики, а й виживання експортної моделі України", — наголосив Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одещину пошкоджено припортову інфраструктуру. Також ми писали про те, як змінилися ціни на зерно в Україні.