Україна
Блокировка морского коридора — уничтожена российская мина

Блокировка морского коридора — уничтожена российская мина

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:43
ВСУ уничтожили российскую мину на маршрутах гражданских судов
Мина, которую обнаружили в море. Фото: скриншот из видео

В акватории Черного моря ВМС ВСУ уничтожили 500-килограммовую мину, которую оставила Россия. Боеприпас устанавливался для угрозы гражданским судам, следующим в украинские порты. Это уже около 20 таких мин, обезвреженных украинскими военными.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Читайте также:

Мины в море

Мину с российской маркировкой обнаружили на маршрутах гражданского судоходства в Черном море. Она весила 500 килограммов и имела модифицированный взрыватель, который срабатывал при проходе рядом судов. Российские оккупанты используют такие боеприпасы, чтобы блокировать гражданские перевозки и создавать опасность для портов Украины. Наземные и морские подразделения ВМС ВСУ регулярно проводят разминирование, чтобы нейтрализовать угрозу. Это уже около 20 мин такого типа, обезвреженных украинскими специалистами. Во время работ используются специальные дистанционные средства, чтобы не подвергать опасности экипажи и гражданские суда.

ВМС ВСУ продолжают патрулирование Черного моря, обеспечивая безопасность судоходства и нейтрализуя минно-взрывные угрозы.

Напомним, пи сообщали, что в Черном море возле Болгарии затонуло судно, на котором были украинцы. Также мы писали, что несмотря на атаки, порты Одессы бьют рекорды по экспорту.

Одесса ВМС Черное море Одесская область Новости Одессы экспорт мины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
