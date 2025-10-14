Эксперт Рыженко объяснил причины крушения судна возле Болгарии

Гражданское судно в Черном море. Фото иллюстративное: Maritime.bg

У берегов Болгарии затонуло украинское судно, к счастью, экипаж уцелел. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. К ней привлечены корабли и вертолеты из Болгарии, Румынии и Турции. Есть вероятность, что корабль мог подорваться на российской мине.

Об этом в эфире "радио NV" рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004 — 2020 годах Андрей Рыженко.

Причины инцидента

Авария судна произошла в 140 морских милях к востоку от Варны. Судно подало сигнал бедствия, после чего с ним пропала связь. К месту происшествия прибыли спасательные силы трех стран — Болгарии, Румынии и Турции. Андрей Рыженко пояснил, что в Черном море сейчас действует совместная противоминная группа этих государств, которая регулярно находит взрывоопасные объекты.

"Морских мин в акватории достаточно много. Если причиной стала мина, то взрыв должен был бы быть заметным для экипажа, ведь это серьезное событие, которое невозможно не почувствовать", — отметил он.

По мнению эксперта, пока рано делать окончательные выводы. Но вероятность подрыва на мине остается высокой.

"Ситуация неординарная. Нужно дождаться результатов расследования, ведь глубины в этом районе значительные, и такие случаи случаются крайне редко", — подытожил Рыженко.

