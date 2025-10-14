Мазут в Черном море возле Анапы: последствия аварии танкеров

Танкер "Волгонефть" РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

У побережья Анапы снова заметили пятна мазута, попадающие в море после прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе. Россия до сих пор не подняла обломки судов, и утечки продолжаются уже десятый месяц. Это вызвало новую волну загрязнения Черного моря.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Загрязнение моря

На пляжах Анапы снова фиксируют мазутные выбросы. Их источник - танкеры, которые разбились еще в конце прошлого года в Керченском проливе. Несмотря на масштаб аварии, российские власти до сих пор не подняли обломки судов с морского дна. Из-за этого мазут и дальше попадает в воду. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, Россия фактически игнорирует последствия экологической катастрофы.

"Вместо того, чтобы ликвидировать утечки, власть занята войной против Украины",— говорится в сообщении.

Загрязнение морской воды не только вредит экосистеме, но и бьет по местным жителям. Бизнесы на Черноморском побережье потеряли прибыли из-за провального туристического сезона, а отдыхающие рискуют собственным здоровьем. Если обломки не уберут, последствия для Черного моря могут оставаться ощутимыми еще много лет.

