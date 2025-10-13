Массовая гибель рыбы в Одесской области - вода стала розовой

Водоем в Одесской области, который стал розового цвета. Фото: Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

В водоеме возле села Жеребково Подольского района зафиксировали массовую гибель карася серебристого. Вода в пруду приобрела ярко-розовый цвет. На место прибыли рыбоохранники, экологи и спасатели, чтобы выяснить причины происшествия.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В ведомстве отметили, что сообщение о мор рыбы поступило в Одесский рыбоохранный патруль. Совместно с представителями местной власти, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы и ГСЧС специалисты выехали на место. При осмотре водоема они обнаружили значительное количество погибшей молодежи карася серебристого. Вода в пруду имела неестественную розовую окраску. Экологи сразу отобрали образцы для лабораторного анализа, чтобы определить, связана ли гибель рыбы с загрязнением или другими природными факторами.

Рыбоохранный патруль составил акт обследования и продолжает следить за ситуацией. Окончательные результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

