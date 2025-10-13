Відео
Головна Одеса На Одещині у водоймищі масова загибель риби — причини

На Одещині у водоймищі масова загибель риби — причини

Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:45
Масова загибель риби на Одещині – вода стала рожевою
Водойма на Одещині, яка стала рожевого кольору. Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

У водоймі біля села Жеребкове Подільського району зафіксували масову загибель карася сріблястого. Вода у ставку набула яскраво-рожевого кольору. На місце прибули рибоохоронці, екологи та рятувальники, щоб з’ясувати причини події.

Про це повідомили у Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Читайте також:

Замор риби

У відомстві зазначили, що повідомлення про мор риби надійшло до Одеського рибоохоронного патруля. Спільно з представниками місцевої влади, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та ДСНС фахівці виїхали на місце. Під час огляду водойми вони виявили значну кількість загиблої молоді карася сріблястого. Вода у ставку мала неприродне рожеве забарвлення. Екологи одразу відібрали зразки для лабораторного аналізу, щоб визначити, чи пов’язана загибель риби із забрудненням або іншими природними чинниками.

Рибоохоронний патруль склав акт обстеження й продовжує стежити за ситуацією. Остаточні результати експертизи очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що поблизу Одеси перевіряли воду у Сухому лимані. Також ми писали, що злива в Одесі врятувала Куяльницький лиман від пересихання.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси екологія риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
