Масова загибель риби на Одещині – вода стала рожевою

У водоймі біля села Жеребкове Подільського району зафіксували масову загибель карася сріблястого. Вода у ставку набула яскраво-рожевого кольору. На місце прибули рибоохоронці, екологи та рятувальники, щоб з’ясувати причини події.

Про це повідомили у Державному агентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Замор риби

У відомстві зазначили, що повідомлення про мор риби надійшло до Одеського рибоохоронного патруля. Спільно з представниками місцевої влади, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та ДСНС фахівці виїхали на місце. Під час огляду водойми вони виявили значну кількість загиблої молоді карася сріблястого. Вода у ставку мала неприродне рожеве забарвлення. Екологи одразу відібрали зразки для лабораторного аналізу, щоб визначити, чи пов’язана загибель риби із забрудненням або іншими природними чинниками.

Рибоохоронний патруль склав акт обстеження й продовжує стежити за ситуацією. Остаточні результати експертизи очікуються найближчим часом.

