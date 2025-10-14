Мазут у Чорному морі біля Анапи: наслідки аварії танкерів

Танкер "Волгонефть" РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Біля узбережжя Анапи знову помітили плями мазуту, що потрапляють у море після торішньої аварії танкерів у Керченській протоці. Росія досі не підняла уламки суден, і витоки тривають уже десятий місяць. Це спричинило нову хвилю забруднення Чорного моря.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Забруднення моря

На пляжах Анапи знову фіксують мазутні викиди. Їхнє джерело — танкери, які розбилися ще наприкінці минулого року в Керченській протоці. Попри масштаб аварії, російська влада досі не підняла уламки суден із морського дна. Через це мазут і далі потрапляє у воду. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Росія фактично ігнорує наслідки екологічної катастрофи.

"Замість того, щоб ліквідувати витоки, влада зайнята війною проти України", — йдеться в повідомленні.

Забруднення морської води не лише шкодить екосистемі, а й б’є по місцевих мешканцях. Бізнеси на Чорноморському узбережжі втратили прибутки через провальний туристичний сезон, а відпочивальники ризикують власним здоров’ям. Якщо уламки не приберуть, наслідки для Чорного моря можуть залишатися відчутними ще багато років.

