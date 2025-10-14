Відео
Україна
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:27
Експерт Риженко пояснив причини аварії судна біля Болгарії
Цивільне судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: Maritime.bg

Біля берегів Болгарії затонуло українське судно, на щастя, екіпаж вцілів. На місці аварії триває пошуково-рятувальна операція. До неї залучено кораблі та гелікоптери з Болгарії, Румунії та Туреччини. Є вірогідність, що корабель міг підірватися на російській міні.

Про це в ефірі "радіо NV" розповів заступник начальника штабу ВМС у 2004 — 2020 роках Андрій Риженко.

Причини інциденту

Аварія судна сталася за 140 морських миль на схід від Варни. Судно подало сигнал лиха, після чого з ним зник зв’язок. До місця події прибули рятувальні сили трьох країн — Болгарії, Румунії та Туреччини. Андрій Риженко пояснив, що у Чорному морі зараз діє спільна протимінна група цих держав, яка регулярно знаходить вибухонебезпечні об’єкти.

"Морських мін в акваторії досить багато. Якщо причиною стала міна, то вибух мав би бути помітним для екіпажу, адже це серйозна подія, яку неможливо не відчути", — зазначив він.

На думку експерта, поки рано робити остаточні висновки. Але ймовірність підриву на міні залишається високою.

"Ситуація неординарна. Потрібно дочекатися результатів розслідування, адже глибини в цьому районі значні, і такі випадки трапляються вкрай рідко", — підсумував Риженко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що порти Великої Одеси б'ють рекордні показники по експорту. Також ми писали, що у Чорному морі новий витік мазуту з російських танкерів.

Одеса Чорне море корабель Одеська область Болгарія Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
