Росія мінує і забруднює Чорне море — ВМС України

Міна в морі. Фото ілюстративне: Військово-Морські Сили

Російські війська знову почали мінувати Чорне море, використовуючи нові типи саморобних вибухових пристроїв. Через це українські сапери змушені проводити складну й небезпечну роботу з розмінування акваторії. Такі дії окупантів становлять загрозу не лише для судноплавства, а й для морської фауни.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Загроза мін

Речник Військово-морських сил України повідомив, що росіяни винайшли новий спосіб мінування моря. Вони прилаштовують детонатори до звичайних авіабомб, які реагують інакше, ніж штатні вибухові пристрої. Це значно ускладнює розмінування і створює додаткову небезпеку для українських військових.

За словами Плетенчука, останній раз окупанти активно мінували акваторію наприкінці грудня 2023 року. Тоді українські сили збили російський Су-24, який скидав бомби неподалік зернового коридору.

"Навіть залишки таких пристроїв вибухають потужно — уламки розлітаються на сотні метрів", — зазначив речник.

Він також наголосив, що підводні вибухи є особливо небезпечними, адже ударна хвиля у воді значно сильніша, ніж у повітрі. Роботи з розчищення моря тривають постійно, але залишаються вкрай ризикованими.

Забруднення Чорного моря

Плетенчук підкреслив, що через постійні вибухи та військові дії море зазнає значного забруднення. У воді з’являються залишки вибухівки, паливо та уламки техніки, що шкодить екосистемі. За його словами, наслідки видно навіть на українському узбережжі — течії приносять сліди забруднення, які помічають у заповідниках. Знищено середовища проживання тварин, а деякі види можуть зникнути повністю.

"Екологи б’ють на сполох — відновлення цих територій може тривати десятиліттями", — наголосив речник ВМС.

