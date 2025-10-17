Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія знову мінує Чорне море — що загрожує Одещині

Росія знову мінує Чорне море — що загрожує Одещині

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:40
Оновлено: 14:40
Росія мінує і забруднює Чорне море — ВМС України
Міна в морі. Фото ілюстративне: Військово-Морські Сили

Російські війська знову почали мінувати Чорне море, використовуючи нові типи саморобних вибухових пристроїв. Через це українські сапери змушені проводити складну й небезпечну роботу з розмінування акваторії. Такі дії окупантів становлять загрозу не лише для судноплавства, а й для морської фауни.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Загроза мін

Речник Військово-морських сил України повідомив, що росіяни винайшли новий спосіб мінування моря. Вони прилаштовують детонатори до звичайних авіабомб, які реагують інакше, ніж штатні вибухові пристрої. Це значно ускладнює розмінування і створює додаткову небезпеку для українських військових.

За словами Плетенчука, останній раз окупанти активно мінували акваторію наприкінці грудня 2023 року. Тоді українські сили збили російський Су-24, який скидав бомби неподалік зернового коридору.

"Навіть залишки таких пристроїв вибухають потужно — уламки розлітаються на сотні метрів", — зазначив речник.

Він також наголосив, що підводні вибухи є особливо небезпечними, адже ударна хвиля у воді значно сильніша, ніж у повітрі. Роботи з розчищення моря тривають постійно, але залишаються вкрай ризикованими.

Забруднення Чорного моря

Плетенчук підкреслив, що через постійні вибухи та військові дії море зазнає значного забруднення. У воді з’являються залишки вибухівки, паливо та уламки техніки, що шкодить екосистемі. За його словами, наслідки видно навіть на українському узбережжі — течії приносять сліди забруднення, які помічають у заповідниках. Знищено середовища проживання тварин, а деякі види можуть зникнути повністю.

"Екологи б’ють на сполох — відновлення цих територій може тривати десятиліттями", — наголосив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ВМС знищили морську міну, що загрожувала цивільному судноплавству. Також ми писали, що у Чорному морі зафіксували нові витоки нафти з російських танкерів.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси море міна забруднення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації