Россия минирует и загрязняет Черное море - ВМС Украины

Россия снова минирует Черное море — что угрожает Одесчине
Российские войска снова начали минировать Черное море, используя новые типы самодельных взрывных устройств. Поэтому украинские саперы вынуждены проводить сложную и опасную работу по разминированию акватории. Такие действия оккупантов представляют угрозу не только для судоходства, но и для морской фауны.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Угроза мин
Представитель Военно-морских сил Украины сообщил, что россияне изобрели новый способ минирования моря. Они пристраивают детонаторы к обычным авиабомбам, которые реагируют иначе, чем штатные взрывные устройства. Это значительно усложняет разминирование и создает дополнительную опасность для украинских военных.
По словам Плетенчука, последний раз оккупанты активно минировали акваторию в конце декабря 2023 года. Тогда украинские силы сбили российский Су-24, который сбрасывал бомбы неподалеку зернового коридора.
"Даже остатки таких устройств взрываются мощно — обломки разлетаются на сотни метров", — отметил спикер.
Он также отметил, что подводные взрывы особенно опасны, ведь ударная волна в воде значительно сильнее, чем в воздухе. Работы по расчистке моря продолжаются постоянно, но остаются крайне рискованными.
Загрязнение Черного моря
Плетенчук подчеркнул, что из-за постоянных взрывов и военных действий море подвергается значительному загрязнению. В воде появляются остатки взрывчатки, топливо и обломки техники, что вредит экосистеме. По его словам, последствия видны даже на украинском побережье — течения приносят следы загрязнения, которые замечают в заповедниках. Уничтожены среды обитания животных, а некоторые виды могут исчезнуть полностью.
"Экологи бьют тревогу — восстановление этих территорий может длиться десятилетиями", — подчеркнул представитель ВМС.
Напомним, мы сообщали, что ВМС уничтожили морскую мину, которая угрожала гражданскому судоходству. Также мы писали, что в Черном море зафиксировали новые утечки нефти из российских танкеров.
