Россия минирует и загрязняет Черное море - ВМС Украины

Мина в море. Фото иллюстративное: Военно-Морские Силы

Российские войска снова начали минировать Черное море, используя новые типы самодельных взрывных устройств. Поэтому украинские саперы вынуждены проводить сложную и опасную работу по разминированию акватории. Такие действия оккупантов представляют угрозу не только для судоходства, но и для морской фауны.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Угроза мин

Представитель Военно-морских сил Украины сообщил, что россияне изобрели новый способ минирования моря. Они пристраивают детонаторы к обычным авиабомбам, которые реагируют иначе, чем штатные взрывные устройства. Это значительно усложняет разминирование и создает дополнительную опасность для украинских военных.

По словам Плетенчука, последний раз оккупанты активно минировали акваторию в конце декабря 2023 года. Тогда украинские силы сбили российский Су-24, который сбрасывал бомбы неподалеку зернового коридора.

"Даже остатки таких устройств взрываются мощно — обломки разлетаются на сотни метров", — отметил спикер.

Он также отметил, что подводные взрывы особенно опасны, ведь ударная волна в воде значительно сильнее, чем в воздухе. Работы по расчистке моря продолжаются постоянно, но остаются крайне рискованными.

Загрязнение Черного моря

Плетенчук подчеркнул, что из-за постоянных взрывов и военных действий море подвергается значительному загрязнению. В воде появляются остатки взрывчатки, топливо и обломки техники, что вредит экосистеме. По его словам, последствия видны даже на украинском побережье — течения приносят следы загрязнения, которые замечают в заповедниках. Уничтожены среды обитания животных, а некоторые виды могут исчезнуть полностью.

"Экологи бьют тревогу — восстановление этих территорий может длиться десятилетиями", — подчеркнул представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что ВМС уничтожили морскую мину, которая угрожала гражданскому судоходству. Также мы писали, что в Черном море зафиксировали новые утечки нефти из российских танкеров.