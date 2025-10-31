Відео
Загроза для Одещини з боку моря зберігається — яка

Загроза для Одещини з боку моря зберігається — яка

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:57
Оновлено: 13:16
Росія атакує з Криму, хоча не виводить кораблі у море
Російський корабель у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі російські кораблі майже не виходять у відкрите море, але загроза зберігається. Ворог активно використовує окупований Крим для запусків дронів і ракет. Через сезон штормів авіація РФ також обмежує польоти, проте небезпека для півдня України не зменшується.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Загроза з моря

Дмитро Плетенчук повідомив, що у Чорному морі ворог утримує вісім носіїв крилатих ракет, але застосовує їх рідко. За його словами, ефективність цих атак залишається низькою, однак це не означає, що загрози немає.

"Вони вдруге за місяць застосували морські носії ракет. Ефективність у них незмінно невисока, але це не означає, що можна розслаблятися", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що у цей період розпочинається сезон штормів. Це ускладнює як вихід кораблів у море, так і роботу авіації.

"Через хмарність обмежена можливість візуальної розвідки, тому російські літаки менше злітають", — пояснив речник.

Удари з Криму

Попри це, окупанти активно використовують територію Криму для запусків ракет і дронів-камікадзе. За словами Плетенчука, саме звідти здійснюють пуски балістичних ракет "Іскандер-М", які застосовують, зокрема, для ударів по Одещині.

"Час польоту таких ракет дуже короткий — до двох хвилин. Це робить їх особливо небезпечними для південних регіонів", — уточнив він.

Плетенчук наголосив, що питання деокупації Криму залишається актуальним, адже саме з його території ворог продовжує атакувати українські міста.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ВМС отримали нові катери від партнерів. Також ми писали, що СБУ модифікувала свої морські дрони.

Одеса Крим ВМС Чорне море Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
