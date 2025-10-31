Плетенчук про удари в Криму: ослаблено оборону РФ

Російська ЗРК С-500. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські захисники завдали серії точних ударів по окупованому Криму. Було уражено зенітний ракетний комплекс, дві РЛС і нафтобази. Втрати серед цивільних не зафіксовано, а ефект ударів суттєво послаблює оборону противника.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удари по Криму

Дмитро Плетенчук зазначив, що українські удари по Криму завдають максимального ефекту саме по військових об’єктах, без втрат серед цивільного населення. Він підкреслив, що це демонструє високий рівень планування та професіоналізм захисників. Плетенчук пояснив, що окупанти намагалися відновити або перемістити свої системи протиповітряної оборони, але повністю захистити об’єкти не змогли.

"Все, що треба і можна було, вони вже давно стягнули в Крим, там можна було спостерігати фактично всю лінійку протиповітряної оборони", — додав речник.

Він також відзначив, що втрати окупантів серед персоналу враховуються, а Україна планомірно продовжує виводити з ладу ключові елементи ППО противника. Плетенчук наголосив, що точність ударів і культура планування операцій дозволяють ефективно ослаблювати оборону РФ, не шкодячи цивільним.

"Це каже про сам спосіб, про культуру планування нанесення ударів. І вона у нас дуже висока", — підкреслив він.

