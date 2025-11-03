Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса ВМС уничтожили подразделение врага в море — детали операции

ВМС уничтожили подразделение врага в море — детали операции

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 17:15
обновлено: 17:07
ВМС Украины уничтожили российское подразделение на буровой "Сиваш"
Буровая платформа перед атакой. Фото: скриншот из видео

Украинские морские силы нанесли точный удар по позициям россиян на буровой установке "Сиваш" в Черном море. В результате операции уничтожено вражеское подразделение и технические средства разведки. Оккупанты попытались скрыть потери, выдав поражение за свою "победу".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение оккупантов

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили элитное подразделение российских войск, которое находилось на буровой платформе "Сиваш". Во время операции было уничтожено не только вражеское оборудование наблюдения и разведки, но и расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным украинских военных, удар стал очередным шагом в ослаблении контроля противника над морскими направлениями.

Российские ресурсы попытались перекрутить ситуацию, опубликовав видео, якобы украинский катер уничтожен ударом дрона "Ланцет". На самом деле, как подтверждают в ВМС, именно украинский дрон-камикадзе стал причиной потерь врага.

Напомним, мы сообщали, что ГУР уничтожили российскую ПВО в Крыму. Также мы писали о том, как влияют на оккупантов атаки на Крым.

Одесса ВМС Черное море Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации