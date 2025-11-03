ВМС Украины уничтожили российское подразделение на буровой "Сиваш"

Буровая платформа перед атакой. Фото: скриншот из видео

Украинские морские силы нанесли точный удар по позициям россиян на буровой установке "Сиваш" в Черном море. В результате операции уничтожено вражеское подразделение и технические средства разведки. Оккупанты попытались скрыть потери, выдав поражение за свою "победу".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Уничтожение оккупантов

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили элитное подразделение российских войск, которое находилось на буровой платформе "Сиваш". Во время операции было уничтожено не только вражеское оборудование наблюдения и разведки, но и расчет противотанкового ракетного комплекса. По данным украинских военных, удар стал очередным шагом в ослаблении контроля противника над морскими направлениями.

Российские ресурсы попытались перекрутить ситуацию, опубликовав видео, якобы украинский катер уничтожен ударом дрона "Ланцет". На самом деле, как подтверждают в ВМС, именно украинский дрон-камикадзе стал причиной потерь врага.

