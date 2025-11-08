ЄС виділить мільйони євро на відновлення Чорного моря

Мазут на узбережжі Чорного моря. Фото: УНІАН

Російська агресія перетворила частину Чорного моря на токсичну зону — міни, вибухівка, паливні плями й загибель морських тварин стали новою реальністю. Україна готує масштабну програму очищення та відновлення акваторії, а гроші на це виділить Євросоюз.

Про це повідомила пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Проблеми Чорного моря

Відомо, що проблеми Чорного моря обговорили на медіабрифінгу "Наслідки російського екоциду". Йшлося про масштабні екологічні збитки, завдані війною: мінування узбереж, розливи нафтопродуктів, забруднення вибухівкою та металами.

ЄС виділить кошти на відновлення Чорного моря

Частина акваторії залишається замінованою, а повноцінний моніторинг наразі неможливий. Попри це, Україна уже готує програму відновлення моря — від очищення до повернення наукового флоту. На її реалізацію Європейська комісія вже передбачила 50 мільйонів євро для прямої підтримки українських науковців і ще 200 мільйонів — на конкурсні дослідження. Кошти підуть на проєкти з моніторингу, інновацій у сфері очищення вод і відновлення морських екосистем.

Міжнародні партнери впевнені, що відновлення Чорного моря стане не лише українським завданням, а й спільною справою для всього регіону.

Міжнародні партнери впевнені, що відновлення Чорного моря стане не лише українським завданням, а й спільною справою для всього регіону.