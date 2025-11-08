Відео
Європа виділила кошти на відновлення Чорного моря — скільки

Дата публікації: 8 листопада 2025 11:16
Оновлено: 11:13
ЄС виділить мільйони євро на відновлення Чорного моря
Мазут на узбережжі Чорного моря. Фото: УНІАН

Російська агресія перетворила частину Чорного моря на токсичну зону — міни, вибухівка, паливні плями й загибель морських тварин стали новою реальністю. Україна готує масштабну програму очищення та відновлення акваторії, а гроші на це виділить Євросоюз.

Про це повідомила пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Читайте також:

Проблеми Чорного моря

Відомо, що проблеми Чорного моря обговорили на медіабрифінгу "Наслідки російського екоциду". Йшлося про масштабні екологічні збитки, завдані війною: мінування узбереж, розливи нафтопродуктів, забруднення вибухівкою та металами.

ЄС виділить кошти на відновлення Чорного моря

Частина акваторії залишається замінованою, а повноцінний моніторинг наразі неможливий. Попри це, Україна уже готує програму відновлення моря — від очищення до повернення наукового флоту. На її реалізацію Європейська комісія вже передбачила 50 мільйонів євро для прямої підтримки українських науковців і ще 200 мільйонів — на конкурсні дослідження. Кошти підуть на проєкти з моніторингу, інновацій у сфері очищення вод і відновлення морських екосистем.

Міжнародні партнери впевнені, що відновлення Чорного моря стане не лише українським завданням, а й спільною справою для всього регіону.

Нагадаємо, Україна разом із союзниками готується до масштабного розмінування акваторії Чорного моря та посилює безпеку морських шляхів. Також ми писали, що росіяни фактично знищили Кінбурнську косу.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси війна забруднення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
