Мунтану критикує реакцію російського посла після падіння дронів

Посол РФ втходить з посольства Молдови. Фото: молдовські ЗМІ

Під час російських атак на Україну, зокрема на Одещину, ворожі дрони час від часу залетівають на територію Молдови. Кожен такий інцидент викликає занепокоєння і політичну напругу всередині країни. На цьому тлі реакція російського дипломата в Кишиневі спричинила новий сплеск обурення. Молдовська влада тепер переглядає свої дії та консультується з міжнародними партнерами.

Про це повідомляють молдовські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Реакція Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтану висловив невдоволення тим, як російський посол Олег Озеров реагував на інцидент із падінням дронів у Молдові. Мунтану зазначив, що посол навіть не акредитований, тому його позиція виглядає особливо непевною. За словами прем’єра, поведінка дипломата є "вкрай пихатою" та неприйнятною в умовах, коли йдеться про небезпечну ситуацію.

Прем’єр порівняв реакцію посла з випадком, коли людину ловлять на гарячому, а вона переводить провину на інших. Мунтану підкреслив, що подібна поведінка лише обурює суспільство.

"У такій трагічній ситуації ми очікуємо не зверхності, а відповідальної позиції. Робити вигляд, що нічого не сталося, — це образливо для наших громадян", — заявив він.

Глава уряду заявив, що рішення про вислання Озерова ухвалюватиметься разом із партнерами Молдови. Він додав, що ситуація може загостритись, і тоді влада буде змушена вдатися до крайнього заходу — депортації дипломата. При цьому уряд уважно стежить за діями сусідніх країн, у яких також фіксували падіння дронів — Польщі та Румунії. Мунтану наголосив, що Молдова діятиме розумно та виважено, але розділяє обурення своїх громадян.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова вимагає виведення військ РФ з території країни. Також ми писали, що Молдова готує новий план повернення Придністров'я.