Молдова вимагає виведення військ РФ, Придністров’я втрачає роль

Російські військові. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У Молдові вимагають виведення російських військ зі свого територіального простору та наголошує на вивезені боєприпасів з Придністров’я. Країна готова мирно вирішувати конфлікт, дотримуючись суверенітету. Тим часом експерти зазначають, що Москва і холдинг "Шериф" втрачають інтерес до регіону. У Кишиневі готуються до можливого колапсу місцевого режиму.

Про це повідомляють молдовські ЗМІ.

Виведення військ РФ

На щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Вені державний секретар Молдови Мижа вкотре закликав Росію вивести війська з території країни. Він також наголосив на необхідності евакуації та знищення боєприпасів у Придністров’ї, відповідно до резолюцій ООН і домовленостей ОБСЄ. Мижа підтвердив підтримку ролі Організації з безпеки і співробітництва в Європі у забезпеченні регіональної стабільності та засудив агресію РФ проти України. Крім того, він презентував прогрес Молдови у боротьбі з корупцією, реформі правосуддя та зміцненні верховенства права.

"У своєму виступі Міжа підтвердив підтримку Республікою Молдова ролі ОБСЄ у забезпеченні регіональної стабільності і знову заявив про рішуче засудження військової агресії Російської Федерації проти України", — зазначає прес-служба МЗС.

Стратегічне значення

Колишній депутат Оазу Нантой зазначає, що після початку війни Росії проти України та закриття кордону з Україною інтерес до Придністров’я з боку Москви та "Шерифа" падає. Регіон перебуває у "подвійному підпорядкуванні", і обидві сторони не бачать сенсу підтримувати місцевий режим. Нантой закликав владу Кишинева готуватися до можливого колапсу та планувати управлінську реінтеграцію території, включно з безпекою, фінансами та людськими ресурсами.

"Державні структури Республіки Молдова повинні готуватись до можливого колапсу цього режиму. Готуватись взяти на себе відповідальність за ситуацію на всій території Республіки Молдова. Йдеться не лише про фінанси, а й про людей, плани з безпеки тощо. Потрібно готуватися до керованої реінтеграції регіону", — зазначив ексдепутат.

