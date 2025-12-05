Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдова требует вывода войск РФ — Приднестровье теряет внимание

Молдова требует вывода войск РФ — Приднестровье теряет внимание

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:15
Молдова требует вывода войск РФ, Приднестровье теряет роль
Российские военные. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Молдове требуют вывода российских войск из своего территориального пространства и отмечает вывоз боеприпасов из Приднестровья. Страна готова мирно решать конфликт, соблюдая суверенитет. Между тем эксперты отмечают, что Москва и холдинг "Шериф" теряют интерес к региону. В Кишиневе готовятся к возможному коллапсу местного режима.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Вывод войск РФ

На ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене государственный секретарь Молдовы Мижа в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории страны. Он также подчеркнул необходимость эвакуации и уничтожения боеприпасов в Приднестровье, в соответствии с резолюциями ООН и договоренностями ОБСЕ. Мижа подтвердил поддержку роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в обеспечении региональной стабильности и осудил агрессию РФ против Украины. Кроме того, он представил прогресс Молдовы в борьбе с коррупцией, реформе правосудия и укреплении верховенства права.

"В своем выступлении Мижа подтвердил поддержку Республикой Молдова роли ОБСЕ в обеспечении региональной стабильности и вновь заявил о решительном осуждении военной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечает пресс-служба МИД.

Стратегическое значение

Бывший депутат Оазу Нантой отмечает, что после начала войны России против Украины и закрытия границы с Украиной интерес к Приднестровью со стороны Москвы и "Шерифа" падает. Регион находится в "двойном подчинении", и обе стороны не видят смысла поддерживать местный режим. Нантой призвал власти Кишинева готовиться к возможному коллапсу и планировать управленческую реинтеграцию территории, включая безопасность, финансы и человеческие ресурсы.

"Государственные структуры Республики Молдова должны готовиться к возможному коллапсу этого режима. Готовиться взять на себя ответственность за ситуацию на всей территории Республики Молдова. Речь идет не только о финансах, но и о людях, планах по безопасности и тому подобное. Нужно готовиться к управляемой реинтеграции региона", — отметил экс-депутат.

Напомним, мы сообщали, что послу РФ вручили ноту протеста, из-за беспилотника, который пересек границу Молдовы. Также мы писали, что Республика Молдова готовит новый план возвращения Приднестровья.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы Россия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации