Молдова требует вывода войск РФ, Приднестровье теряет роль

В Молдове требуют вывода российских войск из своего территориального пространства и отмечает вывоз боеприпасов из Приднестровья. Страна готова мирно решать конфликт, соблюдая суверенитет. Между тем эксперты отмечают, что Москва и холдинг "Шериф" теряют интерес к региону. В Кишиневе готовятся к возможному коллапсу местного режима.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Вывод войск РФ

На ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене государственный секретарь Молдовы Мижа в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории страны. Он также подчеркнул необходимость эвакуации и уничтожения боеприпасов в Приднестровье, в соответствии с резолюциями ООН и договоренностями ОБСЕ. Мижа подтвердил поддержку роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в обеспечении региональной стабильности и осудил агрессию РФ против Украины. Кроме того, он представил прогресс Молдовы в борьбе с коррупцией, реформе правосудия и укреплении верховенства права.

"В своем выступлении Мижа подтвердил поддержку Республикой Молдова роли ОБСЕ в обеспечении региональной стабильности и вновь заявил о решительном осуждении военной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечает пресс-служба МИД.

Стратегическое значение

Бывший депутат Оазу Нантой отмечает, что после начала войны России против Украины и закрытия границы с Украиной интерес к Приднестровью со стороны Москвы и "Шерифа" падает. Регион находится в "двойном подчинении", и обе стороны не видят смысла поддерживать местный режим. Нантой призвал власти Кишинева готовиться к возможному коллапсу и планировать управленческую реинтеграцию территории, включая безопасность, финансы и человеческие ресурсы.

"Государственные структуры Республики Молдова должны готовиться к возможному коллапсу этого режима. Готовиться взять на себя ответственность за ситуацию на всей территории Республики Молдова. Речь идет не только о финансах, но и о людях, планах по безопасности и тому подобное. Нужно готовиться к управляемой реинтеграции региона", — отметил экс-депутат.

Напомним, мы сообщали, что послу РФ вручили ноту протеста, из-за беспилотника, который пересек границу Молдовы. Также мы писали, что Республика Молдова готовит новый план возвращения Приднестровья.