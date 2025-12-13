Ситуація в Придністров’ї під контролем — заява Ігоря Гросу

Російські військові в Молдові. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Молдові запевняють, що ситуація в Придністров’ї залишається стабільною та контрольованою. Підстав для занепокоєння наразі немає.

Таку заяву на тлі повідомлень українських медіа про нібито активізацію російських військових дій у регіоні зробив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу.

Загрози від Придністров'я немає

Ігор Гросу сказав, що державні інституції уважно стежать за подіями в так званій ПМР й наразі не бачать причин для занепокоєння. За його словами, влада Молдови тримає ситуацію під постійним контролем і реагує на будь-які ризики.

"Хочу сказати, що ситуація під контролем. Наші інститути дуже уважно стежать за всіма пересуваннями та подіями на лівому березі. Наразі ми не бачимо причин для занепокоєння", — наголосив Гросу.

У Придністров'ї посилили мобілізацію та виробляють дрони

Заява пролунала після публікацій в українських ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці. У них мовилося про те, що Росія нібито посилила мобілізаційні заходи в Придністров’ї, вилучає зброю зі складів та готує виробництво безпілотників. Також повідомлялося про можливу підготовку диверсійних та інформаційних операцій для дестабілізації Молдови та створення загроз на кордоні з Україною.

За даними розвідки, Кремль може намагатися посилити військову присутність у регіоні та використати Придністров’я як інструмент тиску.

Нагадаємо, олігарх із Придністров’я втратив активи в Україні. Також ми писали, що російські дрони час від часу залітають на територію Молдови.