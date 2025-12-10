Росія активізувала Придністров’я: зростає загроза для півдня України

Російські військові в ПМР. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія різко активізувала діяльність у Придністровському регіоні Молдови. Кремль розгортає там мобілізаційні заходи, перекидає спецслужби та готує плацдарм для гібридної операції напередодні "виборів ПМР".

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Мобілізація і розконсервація озброєння

Згідно з отриманими даними, на території невизнаного утворення терміново викликають резервістів до військових формувань. Одночасно на складах розконсервовують техніку та озброєння. За інформацією розвідки, це відбувається паралельно зі створенням виробничих ліній для БПЛА та центрів підготовки операторів дронів.

Росія перекидає агентуру

Окрім цього, Росія перекидає у регіон співробітників спецслужб. Їхнє завдання буде провокувати нестабільність, проводити інформаційні операції, готувати диверсії та загострювати внутрішні кризи. У розвідці наголошують, що така діяльність може бути використана для створення додаткового тиску на Молдову та розхитування ситуації на українському кордоні.

Як відомо, після припинення постачання газу "Газпромом" у 2025 році окупований регіон уникнув енергетичної кризи завдяки Молдові, яка погодилася продавати ресурс у ПМР. Кремль прагне повернути контроль над ситуацією та відновити залежність Тирасполя від російського газу.

Які ризики для півдня України

Зазначимо, що нарощування військової присутності у Придністров’ї підвищує ймовірність диверсійних спроб на півдні України. Анклав традиційно розглядається Москвою як інструмент дестабілізації регіону.

Також активні дії РФ у ПМР розглядаються як старт гібридної операції, що має створити для Росії вигідні умови й додатковий важіль тиску. У разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації.

Нагадаємо, що у Молдові вимагають виведення російських військ та вивезенні боєприпасів з Придністров’я. Також ми писали, що український суд ухвалив рішення про замороження частини активів співзасновника придністровського холдингу "Шериф".