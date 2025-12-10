Видео
Угроза для Одессы — в Приднестровье усилили мобилизацию

Угроза для Одессы — в Приднестровье усилили мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:46
Россия активизировала Приднестровье: растет угроза для юга Украины
Российские военные в ПМР. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия резко активизировала деятельность в Приднестровском регионе Молдовы. Кремль разворачивает там мобилизационные мероприятия, перебрасывает спецслужбы и готовит плацдарм для гибридной операции накануне "выборов ПМР".

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Читайте также:

Мобилизация и расконсервация вооружения

Согласно полученным данным, на территории непризнанного образования срочно вызывают резервистов в военные формирования. Одновременно на складах расконсервируют технику и вооружение. По информации разведки, это происходит параллельно с созданием производственных линий для БпЛА и центров подготовки операторов дронов.

Россия перебрасывает агентуру

Кроме этого, Россия перебрасывает в регион сотрудников спецслужб. Их задача будет провоцировать нестабильность, проводить информационные операции, готовить диверсии и обострять внутренние кризисы. В разведке отмечают, что такая деятельность может быть использована для создания дополнительного давления на Молдову и расшатывания ситуации на украинской границе.

Как известно, после прекращения поставок газа "Газпромом" в 2025 году оккупированный регион избежал энергетического кризиса благодаря Молдове, которая согласилась продавать ресурс в ПМР. Кремль стремится вернуть контроль над ситуацией и восстановить зависимость Тирасполя от российского газа.

Какие риски для юга Украины

Отметим, что наращивание военного присутствия в Приднестровье повышает вероятность диверсионных попыток на юге Украины. Анклав традиционно рассматривается Москвой как инструмент дестабилизации региона.

Также активные действия РФ в ПМР рассматриваются как старт гибридной операции, которая должна создать для России выгодные условия и дополнительный рычаг давления. В случае необходимости Кремль сможет использовать накопленные ресурсы для эскалации.

Напомним, что в Молдове требуют вывода российских войск и вывозе боеприпасов из Приднестровья. Также мы писали, что украинский суд принял решение о замораживании части активов соучредителя приднестровского холдинга "Шериф".

Одесса Одесская область Приднестровье Новости Одессы мобилизация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
