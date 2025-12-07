Суд заморозил имущество бизнесмена из ПМР, связанного с РФ

Соучредителя приднестровского холдинга "Шериф" Виктора Гушана. Фото: lalibre.be

Украинский суд принял решение о заморозке части активов Виктора Гушана, соучредителя приднестровского холдинга "Шериф". Основанием стали материалы прокуратуры, которая установила, что компании, связанные с бизнесменом, поставляли военную продукцию для России.

Об этом сообщает молдавское издание realitatea.md.

Реклама

Читайте также:

Суд заблокировал имущество Гуашана

Молдавские СМИ пишут, что украинские власти заблокировали активы Виктора Гушана после того, как следователи выяснили: ряд структур, аффилированных с ним, был вовлечен в обеспечение российской оборонной промышленности.

Журналисты выяснили, что в решении суда, указано, что компании, связанные с Гушаном работали с российским военным сектором даже после начала полномасштабного вторжения.

Как работала схема

Следствие установило, что завод "Молдавизолит", расположенный на левом берегу Днестра, играл важную роль в схеме поставки материалов для нужд российской "военной машины".

Журналисты и правоохранители отследили сеть посреднических компаний, созданных в России для маскировки происхождения товаров. Эти фирмы напрямую вели к бизнес-структурам, связанным с холдингом "Шериф".

Расследование указывает на конкретных лиц, которые обеспечивали работу схемы, а также на каналы поставки, действовавшие фактически все время после 24 февраля 2022 года.

Какие активы Гуашана заблокировали в Украине

Журналисты утверждают, что в материалах дела также содержится перечень объектов недвижимости и предприятий, принадлежащих компаниям из группы Гушана или связанных с ними. Суд заблокировал эти активы, признав риски их дальнейшего использования в интересах России во время войны.

Напомним, правительство Молдовы начало разработку нового плана реинтеграции Приднестровского региона. Также мы писали, что Европейский союз продлил санкции против лидеров непризнанного Приднестровского региона.