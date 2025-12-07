Видео
Олигарх из Приднестровья потерял активы в Украине — что известно

Олигарх из Приднестровья потерял активы в Украине — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 10:43
Суд заморозил имущество бизнесмена из ПМР, связанного с РФ
Соучредителя приднестровского холдинга "Шериф" Виктора Гушана. Фото: lalibre.be

Украинский суд принял решение о заморозке части активов Виктора Гушана, соучредителя приднестровского холдинга "Шериф". Основанием стали материалы прокуратуры, которая установила, что компании, связанные с бизнесменом, поставляли военную продукцию для России.

Об этом сообщает молдавское издание realitatea.md.

Суд заблокировал имущество Гуашана

Молдавские СМИ пишут, что украинские власти заблокировали активы Виктора Гушана после того, как следователи выяснили: ряд структур, аффилированных с ним, был вовлечен в обеспечение российской оборонной промышленности.

Журналисты выяснили, что в решении суда, указано, что компании, связанные с Гушаном работали с российским военным сектором даже после начала полномасштабного вторжения.

Как работала схема

Следствие установило, что завод "Молдавизолит", расположенный на левом берегу Днестра, играл важную роль в схеме поставки материалов для нужд российской "военной машины".

Журналисты и правоохранители отследили сеть посреднических компаний, созданных в России для маскировки происхождения товаров. Эти фирмы напрямую вели к бизнес-структурам, связанным с холдингом "Шериф".

Расследование указывает на конкретных лиц, которые обеспечивали работу схемы, а также на каналы поставки, действовавшие фактически все время после 24 февраля 2022 года.

Какие активы Гуашана заблокировали в Украине

Журналисты утверждают, что в материалах дела также содержится перечень объектов недвижимости и предприятий, принадлежащих компаниям из группы Гушана или связанных с ними. Суд заблокировал эти активы, признав риски их дальнейшего использования в интересах России во время войны.

Напомним, правительство Молдовы начало разработку нового плана реинтеграции Приднестровского региона. Также мы писали, что Европейский союз продлил санкции против лидеров непризнанного Приднестровского региона.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
