Суд заморозив майно бізнесмена з ПМР, пов'язаного з РФ

Український суд ухвалив рішення про замороження частини активів Віктора Гушана, співзасновника придністровського холдингу "Шериф". Підставою стали матеріали прокуратури, яка встановила, що компанії, пов'язані з бізнесменом, постачали військову продукцію для Росії.

Про це повідомляє молдавське видання realitatea.md.

Суд заблокував майно Гуашана

Молдавські ЗМІ пишуть, що українська влада заблокувала активи Віктора Гушана після того, як слідчі з’ясували: низка структур, афілійованих із ним, була залучена до забезпечення російської оборонної промисловості.

Журналісти з'ясували, що в рішенні суду, зазначено, що компанії, які пов'язані з Гушаном працювали з російським військовим сектором навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Як працювала схема

Слідство встановило, що завод "Молдавізоліт", розташований на лівому березі Дністра, відігравав важливу роль у схемі постачання матеріалів для потреб російської "військової машини".

Журналісти та правоохоронці відстежили мережу посередницьких компаній, створених у Росії для маскування походження товарів. Ці фірми напряму вели до бізнес-структур, пов’язаних із холдингом "Шериф".

Розслідування вказує на конкретних осіб, які забезпечували роботу схеми, а також на канали постачання, що діяли фактично весь час після 24 лютого 2022 року.

Які активи Гуашана заблокували в Україні

Журналісти стверджують, що в матеріалах справи також міститься перелік об’єктів нерухомості та підприємств, що належать компаніям із групи Гушана або пов'язані з ними. Суд заблокував ці активи, визнавши ризики їхнього подальшого використання в інтересах Росії під час війни.

Нагадаємо, уряд Молдови розпочав розробку нового плану реінтеграції Придністровського регіону. Також ми писали, що Європейський союз подовжив санкції проти лідерів невизнаного Придністровського регіону.