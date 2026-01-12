Переговори щодо Придністров’я: позиція України

Тираспільска міська рада. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Переговори щодо Придністров’я потребують нового підходу. Формат "5+2" більше не працює через участь у ньому держави-агресора Росії. Україна підтверджує готовність залишатися посередником і підтримує лише мирне врегулювання. Ключовими умовами називають демілітаризацію регіону та активнішу роль ЄС.

Про це повідомив посол України у Молдові Паун Роговей, передають молдавські ЗМІ.

Переговори щодо Придністров’я

Під час зустрічі Посол України в Кишиневі Паун Роговей обговорив із виконувачкою обов’язків глави Місії ОБСЄ в Молдові Ізабеллою Сільвією Гартманн подальші кроки у придністровському врегулюванні. Розмова відбулася на тлі початку головування Швейцарії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Сторони висловили сподівання на активізацію переговорного процесу у 2026 році. Це, за їхніми словами, стане можливим, зокрема, після досягнення справедливого миру в Україні.

"Україна виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту на Дністрі з безумовним дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів", — заявив Паун Роговей.

Учасники зустрічі також підкреслили важливу роль ОБСЄ у підтриманні миру в Придністровському регіоні. Вони зазгачили, що ця роль має не лише зберігатися, а й посилюватися надалі. Окремо сторони дійшли спільної думки щодо міжнародного формату переговорів.

"Формат "5+2" втратив свою ефективність і дієздатність через участь у ньому держави-агресора — Росії", — йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що наближенню остаточного розв’язання конфлікту сприятимуть повна демілітаризація Придністров’я та посилення ролі Європейського Союзу в переговорному процесі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Молдові відреагували на загрозу з боку Придністров'я. Також ми писали, що у невизнаній ПМР посилили мобілізацію.