Головна Одеса Реінтеграція Придністров'я — Молдова шукає нові шляхи

Реінтеграція Придністров'я — Молдова шукає нові шляхи

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:40
Реінтеграція Придністров'я: нові плани Молдови
Монумент у Тирасполі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Питання об’єднання Молдови з її окупованим лівим берегом переходить у нову фазу. Влада країни визнала, що колишні сценарії реінтеграції більше не відповідають реальності через складну ситуацію в регіоні. Наразі Кишинів шукає нові способи зближення з Придністров'ям, які б враховували відсутність діалогу з Тирасполем. Головний акцент роблять на економіку та підтримку міжнародних партнерів.

Про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь, передають молдавські ЗМІ.

Читайте також:

Старі домовленості

Віцепрем'єр з питань реінтеграції Валеріу Киверь заявив, що "класичний" план зі строками та відповідальними виконати неможливо. Протягом 30 років будь-які спроби домовитися про деталі реінтеграції наштовхувалися на стіну з боку Тирасполя. Оскільки Кишинів не контролює територію лівобережжя, нав’язати виконання графіків у таких умовах просто нереально.

"Ми не можемо уявити, як план може бути узгоджений і реалізований на території, яку ми не контролюємо. План — це набір дій з дедлайнами, а виходячи з нашого досвіду, Тирасполь відкидав будь-які спроби вести переговори. У цьому сенсі реалізувати реінтеграцію за старими правилами практично неможливо", — пояснив урядовець.

Економічні шляхи

Замість жорстких документів Молдова обирає гнучку стратегію. Одним із ключових інструментів має стати спеціальний фонд реінтеграції, вартість якого раніше оцінювали у понад мільярд євро. Ці кошти планують спрямувати на те, щоб поступово втягувати придністровський бізнес у правове поле Молдови. Кишинів готовий інвестувати, але лише тоді, коли лівий берег почне грати за спільними правилами, принаймні в економіці.

"Ідея фонду залишається на столі. Це кошти для зближення двох берегів Дністра. Ми розглядаємо і внесок з боку Молдови, але це можливо лише в контексті кроків щодо включення Придністров’я в конституційне поле країни, як мінімум в економічній сфері", — підкреслив Киверь.

Новий план

Зараз уряд Молдови проводить "технічну ревізію" своїх законів. Фахівці перевіряють, які норми можна застосувати на лівому березі вже зараз, а які потребують адаптації. Ця робота ведеться без зайвого галасу, щоб не спровокувати ескалацію. Водночас прямого спілкування між Кишиневом і лідерами Тирасполя практично немає — сторони лише обмінюються повідомленнями.

"Зараз ми аналізуємо нормативну базу. Це непростий процес, він вимагає обережності, щоб не допустити загострення. Саме тому багато наших дій зараз потребують певної конфіденційності. Щодо контактів з представниками Тирасполя — у мене не було жодної особистої зустрічі. Для них це політична проблема, а ми дивимося на ситуацію інакше", — підсумував віцепрем'єр.

Нагадаємо, ми повідомляли, що старий механізм приєднання невизнаної ПМР вичерпав себе. Також ми писали про те, за якої умови можлива підтримка Придністров'я.

Одеса Молдова Одеська область Придністров'я Новини Одеси окупація
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
