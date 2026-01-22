Реінтеграція Придністров'я: нові плани Молдови

Монумент у Тирасполі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Питання об’єднання Молдови з її окупованим лівим берегом переходить у нову фазу. Влада країни визнала, що колишні сценарії реінтеграції більше не відповідають реальності через складну ситуацію в регіоні. Наразі Кишинів шукає нові способи зближення з Придністров'ям, які б враховували відсутність діалогу з Тирасполем. Головний акцент роблять на економіку та підтримку міжнародних партнерів.

Про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь, передають молдавські ЗМІ.

Старі домовленості

Віцепрем'єр з питань реінтеграції Валеріу Киверь заявив, що "класичний" план зі строками та відповідальними виконати неможливо. Протягом 30 років будь-які спроби домовитися про деталі реінтеграції наштовхувалися на стіну з боку Тирасполя. Оскільки Кишинів не контролює територію лівобережжя, нав’язати виконання графіків у таких умовах просто нереально.

"Ми не можемо уявити, як план може бути узгоджений і реалізований на території, яку ми не контролюємо. План — це набір дій з дедлайнами, а виходячи з нашого досвіду, Тирасполь відкидав будь-які спроби вести переговори. У цьому сенсі реалізувати реінтеграцію за старими правилами практично неможливо", — пояснив урядовець.

Економічні шляхи

Замість жорстких документів Молдова обирає гнучку стратегію. Одним із ключових інструментів має стати спеціальний фонд реінтеграції, вартість якого раніше оцінювали у понад мільярд євро. Ці кошти планують спрямувати на те, щоб поступово втягувати придністровський бізнес у правове поле Молдови. Кишинів готовий інвестувати, але лише тоді, коли лівий берег почне грати за спільними правилами, принаймні в економіці.

"Ідея фонду залишається на столі. Це кошти для зближення двох берегів Дністра. Ми розглядаємо і внесок з боку Молдови, але це можливо лише в контексті кроків щодо включення Придністров’я в конституційне поле країни, як мінімум в економічній сфері", — підкреслив Киверь.

Новий план

Зараз уряд Молдови проводить "технічну ревізію" своїх законів. Фахівці перевіряють, які норми можна застосувати на лівому березі вже зараз, а які потребують адаптації. Ця робота ведеться без зайвого галасу, щоб не спровокувати ескалацію. Водночас прямого спілкування між Кишиневом і лідерами Тирасполя практично немає — сторони лише обмінюються повідомленнями.

"Зараз ми аналізуємо нормативну базу. Це непростий процес, він вимагає обережності, щоб не допустити загострення. Саме тому багато наших дій зараз потребують певної конфіденційності. Щодо контактів з представниками Тирасполя — у мене не було жодної особистої зустрічі. Для них це політична проблема, а ми дивимося на ситуацію інакше", — підсумував віцепрем'єр.

