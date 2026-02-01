Відео
Україна
Кишинів назвав дві умови реінтеграції Придністров'я — які саме

Кишинів назвав дві умови реінтеграції Придністров’я — які саме

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 14:26
Реінтеграція Придністров’я — дві умови Кишинева
Парламент Молдови. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Молдова не погодиться на жоден план реінтеграції Придністров’я без двох ключових принципів. Йдеться про збереження суверенітету країни та незмінний курс на Європейський Союз.

Про це в етері молдовського телеканалу TV8 заявив віцепрем'єр Валеріу Ківер.

Реінтеграція Придністров'я: які шляхи

За його словами, за понад 30 років переговорів було підписано близько 250 різних документів, однак жодного разу Придністров’я публічно не визнало суверенітет і цілісність Республіки Молдова.

"Реінтеграція в класичному сенсі — це єдиний узгоджений документ, який поетапно виконують обидві сторони. Але за весь час переговорів Тираспіль жодного разу не підтвердив принцип територіальної цілісності Молдови. А це основа нашого підходу", — наголосив Ківер.

Він також звернув увагу на різницю у формулюваннях. У Тирасполі процес не називають реінтеграцією, а вживають термін "молдо-придністровське врегулювання" і говорять про Молдову як про "сусідню державу".

Друга принципова умова, за словами віцепрем'єра, — незмінність європейського курсу країни.

"Реінтеграція має відбуватися відповідно до стратегічного курсу Молдови на європейську інтеграцію. Якщо ці два принципи не зафіксовані в документі, то це буде лише віртуальна угода, яку ми ніколи не підпишемо", — заявив він.

Нагадаємо, збій в енергосистемі України міг бути пов’язаний із подіями у невизнаному Придністров’ї. Також ми писали, що Росія продовжує підтримувати режим у Тирасполі, хоча її можливості поступово слабшають.

Автор:
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
